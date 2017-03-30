В каком случае неработающим пенсионерам Хакасии не индексируются пенсии?

Пенсионеры Хакасии обращаются в территориальные управления ПФР по РХ с вопросом: «Почему у некоторых неработающих пенсионеров не произошло ожидаемой индексации пенсии с 1 февраля 2017 года?».

В чём суть проблемы, становится ясно со слов самих же обратившихся граждан: временная подработка, выплаченный в газете даже за небольшую публикацию гонорар или другое официально полученное денежное вознаграждение. Почему так происходит, поясняет заместитель управляющего Отделением ПФР по Хакасии Любовь Чернова:

- Согласно действующему законодательству, основанием для принятия решения об индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, служит отчётность работодателей. Они сдают её в Пенсионный фонд ежемесячно. В ней представлены сведения о каждом работающем сотруднике, включая тех, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы. И если пенсионер есть в этом отчёте, то он определяется как работающий, соответственно, пенсия ему не индексируется.

Если, например, за публикацию в газете получен гонорар, и редакция, выполняя все налоговые и страховые обязательства по вознаграждениям, в том числе нештатным сотрудникам, подаёт о них информацию в Пенсионный фонд, то в соответствии с законодательством пенсионер, даже не имея постоянной работы и заработка, считается работающим. Решение об индексации пенсии принимается тогда, когда его фамилии нет в отчёте работодателя.

Выплата пенсии с учетом индексации производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого органам ПФР для процедурных действий на обработку полученной от страхователя информации, на внесение её в систему персонифицированного учёта и принятие в рамках пенсионного процесса решения о выплате новой суммы. При этом новый размер пенсии выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение, сообщили в пресс-службе ведомства.



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