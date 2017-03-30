В Лондоне на акции протеста против Брексита протестующие представили Терезу Мэй в образе диктатора

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Лондоне на акции протеста против Брексита протестующие представили Терезу Мэй в образе диктатора
 
В Великобритании проходят акции протеста против запуска Брексита. Одна из таких манифестаций состоялась прямо возле британского парламента. Активистка, изображавшая Терезу Мэй, держала на цепи других протестующих, не давая им права голоса.
 
 

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