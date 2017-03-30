В Петербурге запущено производство высокотехнологичных пуленепробиваемых стеклопакетов

Компания «АКМА» из Санкт-Петербурга запустила производство высокотехнологичных пуленепробиваемых и ударопрочных стекол различных классов защиты в составе стеклопакета.

Продукция предприятия прошла все проверки и получила соответствующие сертификаты.

Смотрится такое многослойное стекло как монолит. Благодаря высокой прочности защитные многослойные стекла находят широчайшее применение в самых различных областях. Пуленепробиваемыми стеклами оснащают помещения банков и финансовых учреждений, пункты обмена валют, витрины магазинов. Из такого стекла изготавливаются стеклянные крыши, зенитные фонари, внутренние перегородки и даже внешние ограждения.

Такие стеклопакеты обладают всеми качествами, присущими обычному стеклу — прозрачностью и светопропусканием. Характеристики прочности этих конструкций определяются толщиной слоев и их количеством.

Уже реализуется объекты пуленепробиваемого остекления в Республике Казахстан.

История пуленепробиваемого стекла началась в 1910 году, когда французский ученый Эдуард Бенедиктус изобрел способ производства особо прочного стекла путем помещения специальной целлулоидной пленки между двух стеклянных листов.