В Шира прошёл приём граждан по вопросам здравоохранения

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вчера с жителями Ширинского района пообщался первый заместитель министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.

За помощью к Александру Анатольевичу обратилось десять жителей Ширинского района. Обращения касались организации медицинской помощи в районной больнице, получения квот на высокотехнологичное лечение, а также проведения процедуры ЭКО. Практика выездного приема граждан возобновлена по поручению Главы региона Виктора Зимина. В этом году в планах посещение  Усть-абаканского, Таштыпского и Орджоникидзевского районов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,240