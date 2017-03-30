В Шира прошёл приём граждан по вопросам здравоохранения

Вчера с жителями Ширинского района пообщался первый заместитель министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.

За помощью к Александру Анатольевичу обратилось десять жителей Ширинского района. Обращения касались организации медицинской помощи в районной больнице, получения квот на высокотехнологичное лечение, а также проведения процедуры ЭКО. Практика выездного приема граждан возобновлена по поручению Главы региона Виктора Зимина. В этом году в планах посещение Усть-абаканского, Таштыпского и Орджоникидзевского районов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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