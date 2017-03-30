В США обнаружили гигантские кладбища новеньких «Фольксвагенов»

Множество свежих экземпляров Volkswagen и Audi, значимая часть из которых едва успели сойти с конвейера, в США простаивают на отдаленных и безлюдных пустырях. Автомобили немецкого концерна похоронил "дизельгейт". В целом - печальное зрелище.

В результате нашумевшего дизельного скандала компания Volkswagen вынуждена выкупать автомобили с двигателями TDI, которые не соответствуют заявленным показателям вредных выбросов. Речь идет о десятках и сотнях тысяч экземпляров, многие из которых были выпущены совсем недавно и находятся в превосходном техническом и визуальном состоянии.

Выкупленные "Фольксвагены" и "Ауди" производитель складирует на гигантских площадках, в числе которых стадионы, аэродромы и даже свободные площадки морских портов. Одно из таких "кладбищ" сумел запечатлеть пользователь видеосервиса YouTube, опубликовавший видеосъемку с квадрокоптера. В данном видео показана гигантская импровизированная парковка на пустырях заброшенного стадиона Silverdome в Понтиаке, штат Мичиган, где когда-то проходили матчи Суперкубка XVI.

Очевидцы сообщают, что кладбище Volkswagen ежедневно пополняется все новыми и новыми жертвами "дизельгейта", которых привозят сюда автовозами.

Мичиган - далеко не единственная площадка для "Фольксвагенов". Другое такое кладбище нашли в Сан-Бернардино, Калифорния, на старых летных полях базы ВВС США Нортан, которая была расформирована более 20 лет назад, а ее территории отошли в состав международного аэропорта Сан-Бернардино. Еще один крупнейший склад немецких дизельных машин, которые были выкуплены у клиентов, расположен в Балтиморе, штат Мерилэнд.