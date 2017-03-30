В Хакасии многоквартирный дом в селе Зелёное дождался капремонта

Накануне комиссия приняла два объекта после капитального обновления.

В Черногорске строители утеплили фасад здания на улице Чайковского 8. Ранее здесь откапиталили кровлю и инженерные сети. Подрядчику осталось привести в порядок фундамент. Сейчас в городе угольщиков работы одновременно ведутся на 20 домах.

В селе Зелёное по программе капремонта обновили первое здание. На Гагарина 8 подрядчик заменил кровлю, заново утеплил крышу, заменил прохудившиеся стропила, застелил новым профлистом. Все материалы современные и качественные, сообщает пресс-служба минстроя Хакасии.

До конца года по всей Хакасии планируется капитально отремонтировать 223 многоквартирных дома. Большинству объектов предстоит пройти обязательную процедуру электронных торгов. Обойдётся обновление инженерных сетей, кровли и фасада в 400 миллионов рублей. На 30 марта, специалистами Фонда капремонта по всей республике принято больше 15 домов.

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