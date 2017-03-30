В Хакасии определили победителей конкурса «Человек доброй воли»

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авторские работы регионального этапа Всероссийского конкурса «Человек доброй воли» распределялись по номинациям «Поэзия», «Проза», «Журналистика», «Агитация и пропаганда».

В номинации «Поэзия» победу одержала Дарья Костякова из Усть-Бюрской школы. Высшую награду за эссе в номинации «Проза» получила Ирина Жданова также из Усть-Бюрской школы. Победу в номинации «Журналистика» одержал Егор Токмашев из Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова. В номинации «Агитация и пропаганда» второе место занял Дмитрий Терский Усть-Бюрской школы.

 

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