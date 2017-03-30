В Хакасии проходит конкурс на рыбопромысловые участки

58 заявителей претендуют на 19 рыбопромысловых участков.

Комиссия при минсельхозпроде республики рассмотрела заявки претендентов, сообщает пресс-служба ведомства. В январе на торги были выставлены 19 лотов. Четыре участка расположены на Саяно-Шушенском водохранилище, остальные – на Красноярском. Впервые суммы конкурсных предложений достигли 350 тысяч рублей. В минсельхозпрод было подано 87 заявок. После проверки документации к участию в конкурсе допущено 58. Победители станут известны 11 апреля.

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