В Хакасии проходит конкурс на рыбопромысловые участки

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

58 заявителей претендуют на 19 рыбопромысловых участков.

 

 

Комиссия при минсельхозпроде  республики рассмотрела заявки претендентов, сообщает пресс-служба ведомства. В январе  на торги были выставлены 19 лотов. Четыре участка расположены на Саяно-Шушенском водохранилище, остальные – на Красноярском. Впервые суммы конкурсных предложений  достигли 350 тысяч рублей. В минсельхозпрод было подано 87 заявок. После проверки  документации  к участию в конкурсе допущено 58. Победители станут известны 11 апреля.

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