В Хакасии три новостройки оказались в заложниках закона

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура Аскизского района выявила нарушения при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Техническое присоединение к электрическим сетям многоквартирных домов, расположенных по улице Октябрьская в селе Аскиз не соответствует нормам. Застройщик ООО «ЯрСтрой» подключил три новостройки к электричеству через гаражный массив, принадлежащий частному лицу.

У подрядчика также отсутствуют документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство и ввод данных объектов в эксплуатацию. По результатам проверки прокуратура района вынесла главам Аскизского района и Аскизского сельсовета представления с требованием об устранении нарушений градостроительного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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