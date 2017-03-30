В Хакасии юноша пойдёт под суд из-за не пройденных вовремя медосмотров

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жителя Абазы подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

Прошлой осенью военкомат дважды вручал 20-летнему парню повестки с вызовом для прохождения медицинской комиссии. Однако молодой человек оба раза проигнорировал приглашения. Следствие полагает, у юноши не было уважительной причины не явиться. Горожанин умышленно уклонился от призыва на военную службу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СУ СКР по Хакасии.

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