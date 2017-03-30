Виктор Зимин: «Прирост производства – это основа развития региона»

На сегодняшнем заседании Правительства республики Глава Хакасии Виктор Зимин обратил особое внимание на подготовку к Красноярскому экономическому форуму, который пройдет с 20 по 22 апреля текущего года.

По мнению руководителя региона, подготовка к КЭФ-2017 – это важнейшая задача, на которой сейчас должен сосредоточится весь экономический блок Правительства вместе с ведущими бизнес-партнёрами республики. Именно здесь продолжится защита крупнейшего регионального инвестиционного проекта – «Развитие промышленного потенциала республики до 2030 года».

- Напомню, что на форуме в Сочи наша презентация по развитию транспортной инфраструктуры, угольной промышленности, металлургии заинтересовала многих руководителей федерального уровня во главе с премьер-министром страны Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я уже доложил о работе над проектом Президенту России. Владимир Владимирович также с интересом отнёсся к нашим инициативам. Поэтому уверен, что на следующем этапе у Хакасии есть все шансы закрепить позиции и заручиться поддержкой в реализации одного из крупнейших экономических проектов в масштабах Сибири, - подчеркнул Виктор Зимин. – Совещание проведет вице-премьер Аркадий Владимирович Дворкович, и мы должны выйти с конкретными предложениями по основным направлениям реализации проекта, предварительно проработав и согласовав их со всеми инвесторами и партнёрами. Это ключевая задача в преддверии форума.

Глава Хакасии подчеркнул, что от развития промышленного потенциала региона выиграют все: и республика, и инвесторы, и жители Хакасии.

Сегодня необходимо скоординировать работу всех инвесторов. В том числе, речь идет о развитии энергетических мощностей, земельных отношений и, конечно, транспортной инфраструктуры. И здесь особая роль отводится развитию железной дороги.

- В течение 2-3 лет мы должны полностью перейти на железнодорожные грузоперевозки. С развитием транспортной инфраструктуры мы получим комплексный эффект – новые рабочие места с достойной заработной платой, дополнительные доходы в бюджет, оптимальную логистику грузоперевозок и, что особенно важно, решение вопросов экологической безопасности. Ещё раз подчеркну: у нас абсолютно живой рабочий проект. По многим направлениям он уже активно реализуется и это даёт результаты. При всей сложности с бюджетом ежегодно увеличивается его доходная часть, формируется дополнительная налоговая база за счёт увеличения объёмов производства, - отметил Виктор Зимин.

Руководитель региона еще раз подчеркнул, что сегодня Хакасия – один из немногих субъектов, демонстрирующих устойчивый промышленный рост с индексом 109,3 %. По этим показателям республика на втором месте в Сибири. А с учётом данных, которые дают крупные промышленные предприятия, эксперты прогнозируют ещё больший прирост производства. По словам Виктора Зимина, именно это – основа развития региона.

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