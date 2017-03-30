Владимир Путин дал оценку западной истерике по поводу пресечения несанкционированных митингов

Призывы Запада к России по поводу участников несанкционированных акций протеста происходят на фоне расправ полиции с митингующими в Париже, и эти заявления политизированы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме в Архангельске.

«Постановка вопросов такого рода и обращения к России такого рода – мы считаем, что это чисто политизированные вопросы с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что российские власти последовательно выступают за борьбу с коррупцией и считают это серьезной проблемой. При этом президент указал, что этот вопрос является не меньшей проблемой и для других стран.

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», – сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что виновные в организации несанкционированной акции должны быть наказаны, а борьба с коррупцией должна вестись в строгом соответствии с законом.

Он также указал на то, что несанкционированные акции протеста привели к так называемой арабской весне и госперевороту на Украине, и повергли свои страны в хаос, в том числе, кровавый.

В Кремле ранее заявляли, что учитывают мнение участников акций протеста и внимательно анализируют эту информацию. Там отмечали, что выражение гражданской позиции только приветствуется, если оно происходит в соответствии с законодательством.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что власти с большим уважением относятся к праву граждан выражать свое мнение и выражать свою гражданскую позицию, но сделал акцент на том, что власти приветствуют, когда свою позицию граждане выражают «в цивилизованном режиме, без каких-либо провокаций и в соответствии с законодательством».

Перед этим представитель Кремля подчеркнул, что органы правопорядка действовали корректно, высокопрофессионально и законно.