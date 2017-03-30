Владимир Путин предупредил США: конфликт между Россией и Украиной может перерасти в глобальный

Президент РФ Владимир Путин предупредил США и их сателлитов, что конфликт между Россией и Украиной может перерасти в глобальный формат. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании международного Арктического форума в Архангельске.

По его словам, конфликт между РФ и Украиной приведет к "глобальным катастрофам и глобальным конфликтам".

"Ухудшение отношений между Москвой и Киевом не выгодно никому, нужно стремиться к решению конфликтов любого уровня", - добавил Путин.

Президент РФ указал, в Соединенных Штатах и в других местах есть мнение, что чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше, "потому что это ослабляет Россию, не дает хода интеграционным процессам, которые бы усилили Россию в том числе в сфере экономики".

Путин заявил, что этот подход может привести к глобальным катастрофам.

"Если мы будем пытаться какими-то средствами, тем более такими опасными, как региональные конфликты, кого-то сдерживать, то это может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам", - отметил он.

Президент России Владимир Путин также выразил надежду на то, что США встанут на путь сотрудничества для разрешения конфликта на востоке Украины.

"Очень рассчитываем на то, что наши американские коллеги встанут на путь сотрудничества. Чем быстрее мы все эти проблемы решим, тем лучше", - отметил Путин.

Конфликт на Украине разгорелся после государственного переворота в Киеве в 2014 году, несогласные с переворотом в Киеве жители Донецкой и Луганской областей объявили себя народными республиками, а жители Крыма провели референдум о выходе из состава Украины и вошли в состав России. Киев "деликатно" оставил Крым за скобками, а против провозглашенных республик Донбасса пошел войной, замаскировав ее под "антитеррористическую операцию".