Владимир Путин принимает участие в международном форуме «Арктика – территория диалога»

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Тема форума в 2017 году – «Человек в Арктике». На повестке дня – вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества. Форум проходит в Архангельске 29–30 марта.

* * *

Дж.Катмор (как переведено): Уважаемые гости, друзья!

Большое спасибо, что вы собрались здесь, приветствую вас. Меня зовут Джефф Катмор, CNBC. Рад присутствовать здесь в качестве модератора пленарного заседания.

Прежде чем я приглашу президентов подняться на сцену, хочу поделиться с вами несколькими наблюдениями, которые вполне очевидны всем, кто здесь находится, и тем, кто так или иначе связан с Арктикой.

Арктика – это дикое место, нетронутая природа, защищать которую – критически важно для всех нас. Безусловно, это богатство природных ресурсов и кладезь экономических возможностей. И, конечно же, – это ещё и стратегический театр, несущий в себе риск ремилитаризации. Все эти вопросы могут отрабатываться посредством кооперации и сотрудничества, которые, конечно, требуют общения. Мы все собрались здесь, чтобы участвовать в этом диалоге.

Теперь хотел бы начать нашу сессию и пригласить на сцену Президента Финляндии Саули Ниинистё, Президента Исландии Гудни Йоханессона и, конечно же, Президента России Владимира Путина.

В.Путин: Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Уважаемый господин Ниинистё! Уважаемый господин Йоханнессон!

Позвольте мне всех вас сердечно поприветствовать в России, в Архангельске.

Уже второй раз столица Русского Севера принимает форум «Арктика – территория диалога». И это символично. Архангельск исторически связан со знаковыми событиями и именами, открывшими миру дороги ледовых широт.

Один из «полярных юбилеев» отмечается и в этом году, я говорю о 85-летии знаменитой экспедиции Отто Шмидта, которая впервые прошла из архангельского порта до Тихого океана за одну навигацию и положила начало регулярному судоходству вдоль берегов Сибири – легендарному Северному морскому пути.

Сейчас, в наши дни, значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным экономическим потенциалом.

Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия. Весомую роль в решении этой задачи призван сыграть и наш форум, посвящённый в этом году такой значимой теме, как «Человек в Арктике».

Объединив авторитетных учёных, бизнесменов, политиков, этот форум стал площадкой для серьёзного профессионального разговора о настоящем и будущем Арктики, именно на это мы и рассчитываем, это форум для поиска арктического партнёрства и его форм. Ваши экспертные оценки и инициативы имеют значение и для Арктического совета, который уже 20 лет служит примером эффективного, не подверженного внешней конъюнктуре международного сотрудничества.

Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознаёт особую ответственность за эту территорию. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства.

При этом данные задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем. И отрадно, что защита полярной природы входит в число ключевых приоритетов международного сотрудничества в этом регионе, так же как научная кооперация. И здесь нужно вспомнить ещё одну важную дату истории Арктики – 80-летие советской дрейфующей станции «Северный полюс». Продолжающая её традиции российская ледовая база «Барнео» – общий дом для исследователей со всего мира.

Сотрудничество учёных, широкий обмен опытом и программами особенно важны, учитывая масштабы планов освоения этой территории, в том числе в рамках больших международных проектов. Одним из недавних позитивных примеров, конечно же, служит проект «Ямал СПГ», в реализации которого так или иначе участвуют семь государств.

Россия исходит из того, что в Арктическом регионе нет потенциала для конфликтов. Международные нормы чётко определяют права как прибрежных, так и других государств и служат прочной основой для совместной работы в решении любых проблем, в том числе таких чувствительных, как разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительными экономическими зонами Соединённых Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России.

Подчеркну, Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создаёт все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для Арктики, рассчитанная на многие-многие годы вперёд. Она включает уже свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Прежде всего поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для нашей страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства, и создание так называемых опорных зон развития, которые мы понимаем не только как территории, а в первую очередь как перечень скоординированных, взаимодополняющих друг друга проектов, а также инструментов государственной поддержки. Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России. Речь, в частности, идёт о формировании блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона, совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых месторождений. Особое внимание уделяем Северному морскому пути, о котором я только что сказал, в начале своего выступления.

Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией, во всяком случае в ближайшее время, уверен, так и произойдёт, причём эффективной и надёжной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики. Я уже поручил Правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы.

Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. При этом хорошо понимаем: для того, чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов – от сырья до контейнеров, – необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере.

И в заключение хотел бы поблагодарить всех участников форума, поблагодарить за конструктивное обсуждение вопросов Арктики, за неравнодушное отношение к её будущему.

Особые слова благодарности моим коллегам – Президенту Финляндии и Президенту Исландии, которые нашли возможность в своём графике лично присутствовать на сегодняшних мероприятиях. Столь широкое и авторитетное международное представительство – это добрый знак политической воли арктических и других государств мира сохранять Арктику как территорию мира, стабильности, взаимовыгодного сотрудничества.

Благодарю вас за внимание!