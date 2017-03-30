Хакасия заявит о себе на КЭФ

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии Виктор Зимин призвал серьезно отнестись к презентации Хакасии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

- Нам есть что представлять инвесторам и представителям федеральной власти. Нужно воспользоваться этой площадкой, чтобы качественно представить наш проект развития транспортной инфраструктуры для угольной промышленности. Это десятки миллиардов инвестиций, - заявил глава Хакасии на заседании правительства республики 30 марта.
Он особо подчеркнул, что проект, о котором идёт речь, рабочий.
- Туда уже вкладываются средства и есть результат. Но нам нужны другие масштабы, - сказал Виктор Зимин.
По его словам частные инвесторы даже не просят привлекать туда федеральное финансирование, готовы финансировать сами, главное, состыковать партнеров проекта с профильными министерствами. Ключевая роль отведена компании РЖД.
- Года через полтора Транссиб для нашего грузопотока в значительной степени будет закрыт. Движение крайне замедлится. Нам надо избежать этой ситуации. Уголь из Хакасии не должен лежать на складах. Он должен исправно уходить потребителям. И через 2-3 года весь он дожен перевозиться по железной дороге, - сказал Виктор Зимин.
  Тема будет обсуждаться на рабочем совещании под председательством вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича. Глава Хакасии призвал подчиненных всё детально просчитать, чтобы инвестпроект республики имел серьезные шансы на успех.

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