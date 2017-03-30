Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Душа у девушки легка
И вечно склонна к укоризне —
То нету в жизни паренька,
То парень есть, но нету жизни. 
 
Трещит на улице мороз,
Снежинки белые летают.
Замёрзли уши, щёки, нос,
И только одни деньги тают! 
 
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
 
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
 
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
 
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты
Юмор помогает нам пережить смуту: европейский выбор и двойные стандарты

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