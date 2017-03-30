За нарушения противопожарной безопасности оштрафованы два саяногорца

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В Хакасии продолжаются мероприятия по профилактике степных пожаров и палов травы. Специалистами уже составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены одно юридическое, 4 должностных лица и 7 граждан. Два штрафа выписано и в Саяногорске.Уже ни для кого не секрет что весной особое внимание пожарных приковано к борьбе с горением сухой травы и недопущению степных пожаров. С целью профилактики и недопущению возгораний все силы и средства огнеборцев и спасателей брошены на предупреждение населения и выявление нарушений в противопожарном секторе. Практически каждый день, а особенно в выходные проходят специальные рейды. Так житель Саяногорска получил штраф в одну тысячу рублей за то, что просыпал горячую золу на заросший травой участок, чем вызвал возгорание сухой растительности.Так же денежный штраф выписан главному инженеру крупной ремонтной компании, который не принял соответствующие меры по очистке объектов и прилегающих к ним территорий от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Пожарные еще раз напоминают, что сжигание травы, разведение костров и другие работы с открытым огнем требуют соблюдения особых мер пожарной безопасности. А уже с 1 апреля по всей республике будет введен особый противопожарный режим во время действия, которого штрафы за нарушения вырастут вдвое.







