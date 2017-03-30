Завершение военной операции Турции в Сирии: передышка перед референдумом

- AFP
«Операция «Щит Евфрата», проводившаяся с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от «Исламского государства»* угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев и обеспечения условий для их безопасной и спокойной жизни, успешно закончена», — говорится в сообщении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.
В заявлении подчёркивается, что те силы, которые продолжают в Сирии бороться против ИГ, а именно Рабочая партия Курдистана, сирийский «Демократический союз» и его боевое крыло «Отряд народной обороны», не принесёт мира в регион. Наоборот, в Анкаре полагают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это приведёт лишь к возникновению новых проблем в регионе.
В заявлении СНБ Турции также высказывается мнение, что мирный процесс между сторонами сирийского конфликта, за достижение которого всегда выступала Турция, является ключом к восстановлению мира и стабильности в регионе.
Американская карта
За дипломатичными словами Турции о мире в Сирии и выполненной миссии скрываются, однако, вполне прагматичные цели, считают политологи.
Ряд экспертов, в частности, обратили внимание, что о сворачивании Анкарой военной операции было объявлено накануне визита в турецкую столицу Рекса Тиллерсона: 30 марта госсекретарь США планирует встретится с президентом Турции и другими видными турецкими политиками для продолжения «взаимодействия США с партнёром по НАТО на высоком уровне».
Политолог и аналитик Александр Асафов полагает, что заявление об успешном завершении операции «Щит Евфрата», безусловно, приурочено к приезду Тиллерсона. И результаты операции будут одним из основных аргументов Эрдогана при переговорах с американской делегацией.
- AFP
«Эрдоган ждёт мандата на самостоятельную деятельность, защиту своих интересов в регионе», — пояснил эксперт.
Асафов напомнил, что американские аналитики давно говорят о существовании сценария возникновения Свободного Курдистана. Эрдоган последовательно выступает против подобных инициатив, и намерен требовать от США отказаться от этой идеи. Для этого ему нужен козырь, в качестве которого и может выступать формальный отказ от давления на курдов в Сирии путём военного присутствия, полагает политолог.
«Результат переговоров пока предсказать сложно, ведь мы не знаем, с чем в Анкару едет Тиллерсон», — добавил Асафов.
Директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков полагает, что заявление об успешном завершении «Щита Евфрата» напрямую не связано с приездом Рекса Тиллерсона.
«Если связь и существует, то исключительно косвенная. Турки сейчас находятся в поисках равновесия и нового места в мире и в регионе. В этой связи встречи с российской и американской сторонами чрезвычайно важны для Анкары», — рассказал Аватков RT.
- AFP
Демонстрация силы
Аватков напомнил, что на 16 апреля в Турции намечено проведение референдума по изменению конституции. С точки зрения демонстрации силы, как внутренним, так и внешним союзникам и противникам, гораздо выгоднее подвести итоги операции «Щит Евфрата» сейчас, на высокой ноте, нежели впоследствии столкнуться с проблемами геополитического или военного характера.
«Турция, по сути, создала ту буферную зону, которую она хотела, и вопрос движения дальше мог бы вызывать большие вопросы у многих региональных и мировых игроков», — отметил Аватков.
От щита к мечу
Эксперт уверен, что в ближайшее время все усилия будут брошены именно на проведение референдума. Сейчас турецкие вооружённые силы находятся как в Ираке, так и в Сирии, что создаёт рассредоточение боеспособных частей и подразделений за пределами Турции.
«Учитывая напряжённую ситуацию, лучше бы, на всякий случай, чтобы боеспособные подразделения находились на территории Турции, а не за её пределами», — подчеркнул Аватков.
Оба эксперта сходятся во мнении, что операция «Щит Евфрата» действительно завершена, поскольку она изначально планировалась с заранее согласованной целью. Но в любой момент Турция может приступить к реализации другой операции, причём, её цели могут быть совершенно различными.
«Эрдоган показывает: у меня есть боеспособная армия, которая может эффективно выполнять задачи в регионе. Мы успешно завершили «Щит Евфрата», но можем начать, например, операцию «Меч Евфрата» — и направить его не только против ИГ, но и против курдов. Такая риторика вполне возможна», — полагает Асафов.
Цели и средства
Напомним, турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» 24 августа 2016 года. Целью антиреррористической кампании была провозглашена борьба против боевиков ИГ* и «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции». При поддержке войск сирийской оппозиции был взят ряд населённых пунктов на севере Сирии, включая города Аазаз, Джараблус и Эль-Баб.
В конце февраля глава Генштаба вооружённых сил Турции генерал Хулуси Акар заявил, что освобождение от боевиков ИГ сирийского города Эль-Баб означает выполнение цели, поставленной в самом начале операции «Щит Евфрата». Также Акар отметил, что Турция окажет посильную помощь в нормализации ситуации и безопасном возвращении населения в город.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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