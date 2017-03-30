Завершение военной операции Турции в Сирии: передышка перед референдумом

Операция вооружённых сил Турции «Щит Евфрата» успешно завершена. Об этом объявлено по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, прошедшего под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая армия развернула «Щит Евфрата» в августе 2016 года, главной мишенью Анкары на сирийской земле были названы террористы «Исламского государства»*. При поддержке сирийской оппозиции турками был взят ряд населённых пунктов на севере Сирии, включая города Аазаз, Джараблус и Эль-Баб. Что стоит за сворачиванием военной миссии «Щита Евфрата», а также как оно связано с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару и готовящимся референдумом по изменению конституции Турции — в материале RT.

«Операция «Щит Евфрата», проводившаяся с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от «Исламского государства»* угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев и обеспечения условий для их безопасной и спокойной жизни, успешно закончена», — говорится в сообщении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

В заявлении подчёркивается, что те силы, которые продолжают в Сирии бороться против ИГ, а именно Рабочая партия Курдистана, сирийский «Демократический союз» и его боевое крыло «Отряд народной обороны», не принесёт мира в регион. Наоборот, в Анкаре полагают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это приведёт лишь к возникновению новых проблем в регионе.

В заявлении СНБ Турции также высказывается мнение, что мирный процесс между сторонами сирийского конфликта, за достижение которого всегда выступала Турция, является ключом к восстановлению мира и стабильности в регионе.

Американская карта

За дипломатичными словами Турции о мире в Сирии и выполненной миссии скрываются, однако, вполне прагматичные цели, считают политологи.

Ряд экспертов, в частности, обратили внимание, что о сворачивании Анкарой военной операции было объявлено накануне визита в турецкую столицу Рекса Тиллерсона: 30 марта госсекретарь США планирует встретится с президентом Турции и другими видными турецкими политиками для продолжения «взаимодействия США с партнёром по НАТО на высоком уровне».

Политолог и аналитик Александр Асафов полагает, что заявление об успешном завершении операции «Щит Евфрата», безусловно, приурочено к приезду Тиллерсона. И результаты операции будут одним из основных аргументов Эрдогана при переговорах с американской делегацией.

AFP

«Эрдоган ждёт мандата на самостоятельную деятельность, защиту своих интересов в регионе», — пояснил эксперт.

Асафов напомнил, что американские аналитики давно говорят о существовании сценария возникновения Свободного Курдистана. Эрдоган последовательно выступает против подобных инициатив, и намерен требовать от США отказаться от этой идеи. Для этого ему нужен козырь, в качестве которого и может выступать формальный отказ от давления на курдов в Сирии путём военного присутствия, полагает политолог.

«Результат переговоров пока предсказать сложно, ведь мы не знаем, с чем в Анкару едет Тиллерсон», — добавил Асафов.

Директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков полагает, что заявление об успешном завершении «Щита Евфрата» напрямую не связано с приездом Рекса Тиллерсона.

«Если связь и существует, то исключительно косвенная. Турки сейчас находятся в поисках равновесия и нового места в мире и в регионе. В этой связи встречи с российской и американской сторонами чрезвычайно важны для Анкары», — рассказал Аватков RT.

AFP

Демонстрация силы

Аватков напомнил, что на 16 апреля в Турции намечено проведение референдума по изменению конституции. С точки зрения демонстрации силы, как внутренним, так и внешним союзникам и противникам, гораздо выгоднее подвести итоги операции «Щит Евфрата» сейчас, на высокой ноте, нежели впоследствии столкнуться с проблемами геополитического или военного характера.

«Турция, по сути, создала ту буферную зону, которую она хотела, и вопрос движения дальше мог бы вызывать большие вопросы у многих региональных и мировых игроков», — отметил Аватков.

От щита к мечу

Эксперт уверен, что в ближайшее время все усилия будут брошены именно на проведение референдума. Сейчас турецкие вооружённые силы находятся как в Ираке, так и в Сирии, что создаёт рассредоточение боеспособных частей и подразделений за пределами Турции.

«Учитывая напряжённую ситуацию, лучше бы, на всякий случай, чтобы боеспособные подразделения находились на территории Турции, а не за её пределами», — подчеркнул Аватков.

Оба эксперта сходятся во мнении, что операция «Щит Евфрата» действительно завершена, поскольку она изначально планировалась с заранее согласованной целью. Но в любой момент Турция может приступить к реализации другой операции, причём, её цели могут быть совершенно различными.

«Эрдоган показывает: у меня есть боеспособная армия, которая может эффективно выполнять задачи в регионе. Мы успешно завершили «Щит Евфрата», но можем начать, например, операцию «Меч Евфрата» — и направить его не только против ИГ, но и против курдов. Такая риторика вполне возможна», — полагает Асафов.

Цели и средства

Напомним, турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» 24 августа 2016 года. Целью антиреррористической кампании была провозглашена борьба против боевиков ИГ* и «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции». При поддержке войск сирийской оппозиции был взят ряд населённых пунктов на севере Сирии, включая города Аазаз, Джараблус и Эль-Баб.

В конце февраля глава Генштаба вооружённых сил Турции генерал Хулуси Акар заявил, что освобождение от боевиков ИГ сирийского города Эль-Баб означает выполнение цели, поставленной в самом начале операции «Щит Евфрата». Также Акар отметил, что Турция окажет посильную помощь в нормализации ситуации и безопасном возвращении населения в город.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.