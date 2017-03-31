Аферист Маск объявил революцией неочевидную посадку ракеты

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что состоявшийся в ночь на пятницу с космодрома на мысе Канаверал успешный старт ракеты Falcon 9, первая ступень которой уже была в космосе, и посадка первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане являются революцией в индустрии.

«Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах: когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», – передает РИА «Новости» слова Маска после того, как первая ступень ракеты Falcon 9 вертикально приземлилась на платформу в Атлантике.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутником SES-10 со стартовой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 01.27 мск в пятницу. Это старт стал первым повторным запуском ракеты-носителя. Ранее эта первая ступень уже использовалась при запуске грузового корабля Dragon к МКС весной 2016 года.

Через 9 минут первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, как утверждают СМИ, совершила успешную посадку на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Отметим, что на видеозаписях, появившихся в Сети, момент посадки первой ступени Falcon 9 отсутствует. В расчетное время, когда ступень ракеты-носителя должна была бы успешно приводниться на морскую платформу, трансляция сначала останавливается, а затем и вовсе прерывается, а после некоторого перерыва камера включается, однако достоверно неизвестно, является ли стоящая в этот момент на платформе ракета той же самой, что стартовала со спутником SES-10 в ночь на пятницу.

Напомним, утром 1 сентября прошлого года на стартовой площадке на мысе Канаверал при подготовке к огневому испытанию ракета Falcon 9 взорвалась. В SpaceX сообщили, что взрыв произошел из-за аномалии на пусковой площадке. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о причинах взрыва Falcon 9.