Дальнобойщики из Хакасии будут пять дней протестовать в Челябинске

5-дневный пикет в знак протеста против «Платона» проведут дальнобойщики под Челябинском. Начнётся акция 1 апреля.

Завтра, 1 апреля, под Челябинском начнётся 5-дневный пикет в знак протеста против «Платона». Вплоть до 5 апреля водители большегрузов будут жить в машинах. Участники ещё накануне начали съезжаться на место проведения пикета — стоянка фур, расположенная в районе 15-16-го км объездной дороги Курган-Троицк, сообщает радиостанция "Челябинское эхо". Председатель челябинского отделения "Объединения перевозчиков России" Сергей Малевский рассказал корреспонденты радиостанции, что накануне на площадку прибыло больше 20 большегрузов. Есть фуры из Челябинска, Дагестана, Оренбурга и Хакасии.

Дальнобойщики хотят добиться полной отмены системы сборов за проезд по федеральным трассам. Также грузоперевозчики выступают за упразднение транспортного налога.

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