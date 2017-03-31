Эрмитаж: когда посадят дружка Ротшильдов Пиотровского

Лефортовский суд арестовал по подозрению в мошенничестве заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Сотрудники ФСБ изымают в Эрмитаже документы, обыски проводят оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Допрошен сын Михаила Новикова Артём, директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ.

Какой-то 1937 год, захныкал кое-кто из либеральной тусовки.

А руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский от комментариев отказался…

О чём молчит Пиотровский?

В принципе, он может позволить себе молчать. Формально Эрмитаж и Михаил Пиотровский - пострадавшая сторона. Есть грешки, приводил Царьград слова одного из близко знающих тему наблюдателей, ибо "совсем белым и пушистым в этой сфере быть нельзя - слишком большие деньги крутятся". Однако грешки такого масштаба, что их пока перевешивают Орден за заслуги перед Отечеством III степени, близость к власти и высокое место директора Эрмитажа в обществе.

Вес заслуг Михаила Пиотровского действительно немалый. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А также не исключено, поговаривают злые языки, что - и место "смотрящего" от глобалистских структур, связанных с семейством Ротшильдов, и в которые принят конечный соорганизатор и бенефециар давешних беспорядков в российских городах Михаил Ходорковский.

Не отсюда ли - участие в деле Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом?

Впрочем, посмотрим, о чём идёт речь.

В Петербурге ведётся строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа. Здание, естественно, должно отвечать высочайшим требованиям по безопасности и защищённости. В конечном итоге высокие затраты на такое строительство оправданы только этими двумя соображениями - допустить утерю бесценных сокровищ культуры нельзя ни при каких обстоятельствах.

На работы по возведению фондохранилища Эрмитаж подрядил компанию "Мехстройтранс". Сумма контракта - 3,67 миллиарда рублей. Ей выплатили аванс в размере 1 миллиарда рублей.

Практически немедленно выяснилось, что работы ведутся с сильным отставанием от графика, так что срок сдачи фондохранилища пришлось перенести аж на два года. Власти в лице Счётной палаты решили проверить, в чём фокус - ведь в то же время субподрядчикам не оплачивались уже выполненные работы. Но с другой стороны, выяснилось, что Эрмитаж принимал и оплачивал не завершённые работы.

Очень похоже на уже известные схемы отката и отмыва. То есть - коррупция.

Посадки уже колосятся…

Выполнит ли фондохранилище свою главную функцию, если в нём не проложена гидроизоляция? Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Итак, первая проверка в 2015 году обнаружила, что ряд запланированных к сдаче объектов попросту не были даже построены. Вторая проверка открыла то, что должно было быть исключено в тех самых любых обстоятельствах, о которых говорилось выше. Оказалось, в здании не было сделано надлежащим образом гидроизоляции, отчего стали намокать стены. В таком случае речь идёт уже не просто о нарушениях, а о выброшенных на ветер 3,67 миллиардах.

А дальше самое интересное. В обеих проверках в качестве основного нарушителя фигурировало ЗАО "Балтстрой". Эта компания, как сообщает пресса, входит в холдинг миллиардера Дмитрия Михальченко, с которым замдиретора Эрмитажа Михаил Новиков состоит в личном знакомстве. Примечательна эта связь, по мнению наблюдателей, тем, что сын Новикова Артём - тот самый, ныне допрошенный по делу отца, возглавляет департамент в Минкульте, который курирует строительные вопросы. Следствие, похоже, сейчас как раз и интересуется вопросом, в какой степени сын проверял, а в какой - покрывал странное добродушие отца по отношению к подрядчикам Эрмитажа. И следствие, видимо, знает что-то очень серьёзное, раз дело дошло до ареста заместителя министра культуры Григория Пирумова, что курировал вопросы реставрации и строительства всех музейных объектов.

Тут нужно оговориться: Пирумова арестовали не в связи с делом Эрмитажа. Его взяли по "делу реставраторов", когда жестоко пострадали ряд исторических и художественных объектов.

По мнению наблюдателей, именно его показания в итоге и привели теперь к посадке Михаила Новикова. И это наводит на вопрос о радиусе кругов различных дел, раз обнаруживаются такие тесные сопряжения их друг с другом.

Кстати, интересная деталь. Сын Новикова был посажен (пока в хорошем смысле) в Минкульте на место ранее арестованного Бориса Мазо. И те, кто следит за темой, задаются теперь вопросом: кто же это такой влиятельный, что смог помочь занять полезное чиновное кресло сыну своего заместителя? Причём в то время, когда под ним начало ощутимо попахивать дымком?

Дыма без огня не бывает?

Вообще говоря, дымком очень часто попахивало в последние десятилетия от всего Эрмитажа. Об этом писал Царьград в прошлом материале. И, наверное, есть смысл воспользоваться справкой "ТАСС-Досье" (отметим: государственного агентства!), чтобы вспомнить, какие пожары удавалось тушить главе Эрмитажа.

На языке нормальных людей это называется просто воровством. Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Результаты проверки Эрмитажа за 1998-1999 гг.: нарушения сроков пребывания экспонатов за границей, смета доходов и расходов по выставкам не составлялась, поступление валютных средств не отражено, 221 тыс. 351 единица хранения (7,7% от общего числа) числится за 78 хранителями, уволившимися из музея. Из выборочно проверенных 50 таких экспонатов 47 в музее отсутствовало.

Результаты проверки 2006 года: исчезновение 221 экспоната из отдела русского ювелирного искусства Эрмитажа.

Результаты проверки 2013 года: наличие признаков коррупции в соглашении о реставрации восточного крыла здания бывшего Главного штаба, подозрение в хищении 50 млн руб., выделенных из бюджета на реставрацию.

Результаты проверки 2015 года: выявлена пропажа ряда гравюр XVIII века из фондов научной библиотеки Эрмитажа.

Далее плавно приходим к истории с "Балтстроем", аресту главы компании Дмитрию Сергееву, затем к делу замминистра культуры РФ Григория Пирумова и директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо - и к нынешнему продолжению этого грустного ряда дел вокруг Эрмитажа…

Возникает вопрос: сколько ещё нужно дел, чтобы они перевесили вес наград и влияния директора Эрмитажа?

Впрочем, о желательности его отставки, по сведениям одного из информированных источников Царьграда, поговаривают уже в инстанциях, которые источник собирательно именует "ЦК"…