Европейские ценности: провокаторы из ЕС призвали россиян к убийствам полицейских







Солидные и авторитетные политики из Европейского союза в последние дни страшно озабочены очередным дерзким попранием прав человека в Российской Федерации. И не мудрено: митингующим «антикоррупционерам», возглавляемых Навальным, власти разрешили митинговать и даже выделили площадки для митингов.



Но «антикоррупционеры» предпочли вместо митингов спровоцировать драки и задержания, намеренно явившись для этого в несанкционированные места. Нарушение прав человека налицо. Но солидная Европа горазда не только на критику, но и на рецепты восстановления прав человека.



Пусть не солидный европейский политик, но создатель Центра, на минуточку, по правам человека и лектор, тоже не профтехучилища, а Института права из безупречно европейской страны Эстонии обозначил один из таковых.



Основатель центра по правам человека, лектор Институт права при университете Аудентес Таллинского технического университета Евген Цыбуленко призвал россиян и белорусов к убийствам правоохранителей в своих странах. В частности, по его словам, силовики в России — «это законные военные цели».



Евген Цыбуленко (Evhen Tsybulenko) опубликовал в персональном блоге пост, в котором призвал жителей России и Белоруссии к убийству сотрудников силовых структур. По мнению «эксперта-правозащитника», акции протеста оппозиции, прошедшие недавно в этих странах, напоминают «сафари для ментов без всякого для них риска».



«Берите пример с Украины, только не тратьте время зря — уничтожайте ментов, росгвардию, ФСБ/КГБ и других псов режима сразу и до конца, без всякой жалости», — призвал Цыбуленко.



Он подчеркнул, что его призыв особенно актуален для России, поскольку, по его мнению, все силовики там — «это законные военные цели, их можно и нужно просто убивать, убивать, как можно больше».



«РФ — государство агрессор, как в отношении соседних стран, так и в отношении собственного народа», — пояснил Цыбуленко.



Подытоживая свой пост, он призвал россиян «К ОРУЖИЮ!!!».



«Пусть память о приморских партизанах, молодых ребятах, отстреливавших российских ментов, стучится в ваши сердца!!! Никто не придет вас освобождать — вы должны сделать это сами!!!», — заключил европейский ни много ни мало «правозащитник».