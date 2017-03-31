Глава Хакасии и активисты ОНФ договорились о совместной работе

Обыватели считают, что власти некоторых проблем предпочитают не замечать. На деле это не так, сами чиновники уверяют: просто руки не доходят до всего и сразу. Вот тут-то и важна помощь активистов Общероссийского народного фронта, экспертов, которые готовы не огульно критиковать, а в диалоге решать насущные проблемы региона. Об этом и шла речь на встрече главы Хакасии Виктора Зимина с активистами ОНФ, которая состоялась 30 марта.

К слову, некоторые действительно проблемные для жителей республики вопросы удалось решить прямо во время встречи.

– Деятельность хакасского отделения ОНФ не является для меня секретом. Сегодня есть много сфер, которые требуют повышенного внимания и реального участия общественности, экспертов разного уровня, потому что успех любой территории, благополучие жителей – это коллективный успех. Спасибо за вашу деятельность. За то, что вы очень корректно говорите о вещах, действительно важных для развития региона. Не выходите на баррикады, а совместно с органами власти ищите пути решения проблем, - поблагодарил руководство Хакасского отделения ОНФ Виктор Зимин. - Это очень важно, и мы готовы стоять рядом с вами и реагировать на «болевые» точки.

Не секрет, что кредит доверия населения к ОНФ сегодня довольно высок в том числе и потому, что эксперты-общественники решают вопросы людей рука об руку с властью. Зимин отметил, что готов на регулярной основе встречаться с активистами с тем, чтобы в режиме нон-стоп работать над проблемными вопросами. «Фронтовики» в красках рассказали о проектах, которые сегодня реализуют в регионе общественники: карта «убитых» дорог, карта несанкционированных свалок, вопросы качества питьевой воды, доступность медпомощи.

- Мы не оцениваем качество медицинской помощи — мы не врачи, мы оцениваем именно доступность. И тут ситуация просто аховая, - поделился мнением Анатолий Сунчугашев, глава регионального исполкома ОНФ. - К примеру, у человека заболело сердце. Он идет к терапевту, сдает анализы, только после этого его направляют к кардиологу. Пробившись к кардиологу, человек вынужден вновь сдавать анализы, которые к этому моменту устарели. И такая система во везде…

- Даже президент уже говорит о проблемах качества медицинских услуг. В частности о хамстве в регистратурах. Поэтому проблема, конечно, нам известна. Больше вам скажу: мы в медицину в последние годы вложили просто астрономические суммы: оборудование, ремонт учреждений, строительство ФАПов… А ситуация не двигается, - посетовал глава Хакасии. - Давайте вместе попробуем поработать в этом направлении.

На встрече решено помочь жителям села Бейка. Люди пожаловались в ОНФ на то, что 28 километров дороги ст. Аскиз — Бейка постоянно размывает: и общественному транспорту, и самим жителям очень сложно передвигаться. Зимин дал поручение минтрансу разобраться с проблемой.

Отдельно и много говорили о задержках зарплаты сельским работникам культуры — вопрос давнишний и довольно болезненный. Сопредседатель ОНФ в Хакасии Людмила Растащенова предложила применить практику других регионов: перевести сельские учреждения культуры на районный уровень (в части выплаты заработной платы), заключив соответствующее соглашение с главами поселений. По мнению ее мнению, это позволит контролировать финансовые потоки. Виктор Зимин пообещал вникнуть в вопрос подробнее.

– Я удовлетворен нашей сегодняшней встречей. За год все проблемы мы, конечно, не решим, но вместе будем значительно быстрее двигаться вперед, - резюмировал Зимин.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







