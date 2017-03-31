Глава Хакасии поздравил УФСБ России по Хакасии с 25-летием

Юбилейное торжество прошло сегодня в Центре культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева.





- От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем – 25-летием Управления федеральной службы безопасности по Республике Хакасия!

Символично, что торжественное мероприятие объединило представителей старшего поколения органов государственной безопасности и тех, кто сегодня продолжает славные традиции, заложенные нашими дорогими ветеранами. В том, что вы сохраняете эту тесную связь, также заключается преемственность поколений, - сказал Виктор Зимин.

Руководитель региона отметил, что на протяжении многих лет на органы госбезопасности возложена особая миссия – защита национальных интересов страны, её суверенитета и обеспечение конституционных прав и свобод граждан.

- Действительно верные слова, что нет почётней служения - чем служение Родине и своим соотечественникам. От имени Правительства Хакасии и от себя лично благодарю вас за нелёгкую, а порой и опасную службу на благо нашей родной Хакасии и великой России!

Неоднократно отмечал, что ваша деятельность в силу своей особой специфики, как правило, не видна со стороны. Но эту роль сложно переоценить. Особенно в условиях вызовов сегодняшнего дня, непростой внешнеполитической ситуации в мире и в экономике, - сказал Виктор Зимин.

Глава Хакасии отметил, что благодаря работе ФСБ успешно решаются задачи обеспечения антитеррористической безопасности, противодействия иностранным спецслужбам. А также по выявлению и преодолению многих внешних и внутренних скрытых угроз, которые требуют своевременного реагирования, зачастую, совместно с органами государственной власти, и другими структурами, в том числе силовыми.

- Неоднократно подчёркивал, что от конструктивного взаимодействия зависит эффективное решение многих задач, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность в регионе, благополучие наших граждан и социально-экономическое развитие Хакасии. В этом залог стабильности республики.

Неслучайно об этом говорю, потому что в нестабильный регион не пойдут никакие инвесторы, не будут вкладывать деньги в открытие и развитие новых производств. А без этого нет развития. Очень дорожу тем, что Хакасия по многим позициям выгодно отличается от многих регионов Сибири и России, - сказал руководитель региона.

Виктор Зимин отметил, что по данным соцопроса, около 60 процентов опрошенных жителей республики удовлетворены степенью защищённости от преступных посягательств и чувствуют себя в безопасности. Это лучший показатель по Сибири.

Несмотря на все сложности, в республике ежегодно увеличиваются объёмы промышленного производства. Сегодня Хакасия один из немногих субъектов, демонстрирующих устойчивый промышленный рост с индексом 109,3 процента. Хакасия на втором месте в Сибири.

В этом году, с учётом реализации приоритетного проекта по развитию промышленного потенциала Хакасии до 2030 года, прогнозируется ещё больший прирост производства. Проект предполагает развитие транспортной инфраструктуры, угольной промышленности, металлургии. Он уже реализуется и даёт результаты в виде новых рабочих мест, дополнительных доходов в бюджет.

Напомним, в феврале проект был успешно представлен на инвестиционном Форуме в Сочи, где он вызвал интерес премьер-министра страны Дмитрия Медведева и многих руководителей федерального уровня. Также о проекте уже было доложено Президенту России Владимиру Путину.

- Ещё раз повторю, что за этим стоит развитие республики и продолжение той работы по строительству и оснащению новых социально-значимых объектов: больниц, школ, детских садов. За эти годы действительно много сделано, но впереди ещё больше работы. Построенные объекты нужно теперь достойно содержать. А для этого регион должен больше зарабатывать. И без стабильности, которую обеспечивают органы безопасности нам эти задачи не решить. Поэтому ещё раз благодарю вас за службу. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, семейного тепла и успехов в важнейшем деле по обеспечению безопасности России, Хакасии и наших граждан, - поздравил силовиков Глава Хакасии в завершение своего выступления, после чего вручил ряду сотрудников заслуженные награды.

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