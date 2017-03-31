Из-за солнца и ветра лёд в Хакасии может стать ловушкой

Структура льда на водоёмах Хакасии постоянно меняется. Выходы на замерзшие реки, озёра и карьеры становятся всё более опасным.

Из-за устойчивой тёплой погоды в Хакасии лёд на водоемах теряет свою прочность и структуру, пропитывается водой. Поэтому выходить на замёрзшие водоёмы — опасно. Выезд на лёд на автотранспорте категорически запрещён.

Как отмечают инспекторы ГИМС, лёд на озёрах, прудах и карьерах ещё достаточно толстый, но структура покрова уже неоднородна, солнечные лучи и ветер существенно снижают его прочность. На реках Хакасии — многочисленные промоины, течение подмывает хрупкий лёд изнутри.

Выходить на замёрзшие дренажные каналы Абакана — смертельно опасно. Даже рядом с берегом дренажные каналы очень глубоки. Сокращение пути по льду может обернуться трагедией. Особое внимание нужно уделить детям объяснить, что игры возле водоёмов и на них опасны.

Любителям подледного лова нужно быть предельно внимательными и при выходе на лёд даже относительно безопасного водоёма стоит надевать спасательный жилет и иметь при себе пешню, длинную веревку (10-12 метров), средства связи и сменную теплую одежду.

В эти выходные на Красноярском водохранилище в районе Советской Хакасии будет дежурить Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Сообщить о происшествиях на льду водохранилища можно по телефону дежурного спасателя 8 (3902) 35-88-45 или по единому номеру пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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