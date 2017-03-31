Кто создаст в России моду на здоровый образ жизни?

В настоящее время потребление табака является главной причиной смерти (10% смертности взрослого населения, то есть 5,4 миллиона смертей в год) и инвалидности в мире, представляет существенную угрозу для здоровья граждан Российской Федерации и несет за собой негативные медицинские, демографические и другие социально-экономическими последствия.

В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.

С потреблением табака связано развитие тяжелых хронических заболеваний, в том числе, рака и других онкологических заболеваний, болезней органов дыхания. Его потребление также приводит к бесплодию, выкидышам и импотенции, другим тяжелым последствиям, инвалидности и смерти.

Сразу после праздника 8 марта Комитет Государствен6ной Думы по охране здоровья провёл заседание «Круглого стола» на тему: «Законодательные аспекты разработки и реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

Депутаты Государственной Думы и представители органов власти РФ выступили на заседании «Круглого стола» с предложениями защиты здоровья граждан от потребления и воздействия табака на организм, а также вывели статистику потребления табака среди населения.

– Курение, алкоголь – это то, что мешает нам вдумчиво и ответственно жить. В жизни человека и так много проблем, которые не зависят от нас. Добавлять к ним еще и те, которые от нас зависят, не очень разумно, – отметил председатель Комитета Дмитрий Морозов.

И это золотые слова, если отнестись к ним «вдумчиво и ответственно». Так считают и те, кто не курил и не курит в силу отвращения навязываемых стереотипов.

Это было по всему миру, если посмотреть фильмы той эпохи, кода всё начиналось как мода и как стиль жизни и подражания для молодежи и широких масс населения. Курить было модно, и в эту вредную привычку втягивали лучшие режиссеры и актеры и даже самые высокие люди при власти. Достаточно вспомнить И. Сталина и У. Черчилля.

Один из инициаторов дискуссии и действующего антитабачного закона депутат Николай Герасименко сообщил, что новая антитабачная концепция на 2017-2022 годы подготовлена с учетом требований рамочной конвенции ВОЗ, мирового опыта и российских реалий.

По оценке депутата, документ получился системным, логическим и хорошо структурированным. Но наряду с большим количеством положительных оценок к проекту поступает и много замечаний. В основном из Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и ФАС. Возможно, на них давят представители могущественного табачного лобби. Коли они тормозят нужное стране дело?

Заслушав выступления депутатов Государственной Думы и уполномоченных из разных областей (Алтайского края, Забайкальского края, Воронежской, Челябинской областей и др.), представители министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, общественных организаций и ассоциаций, ведущих специалистов в сфере охраны здоровья участники заседания «Круглого стола» выделяют следующее: табакокурение является одной из ведущих причин смерти и инвалидности в мире.

Участник круглого стола в Государственной Думе 9 марта 2017 года, директор клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова, академик РАН Юрий Беленков отметил, что бороться с курением надо всем. Запретительные меры, конечно, нужны, как ограничение возраста на продажу сигарет, так и повышение акцизов на табак.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков рассказал, что на момент введения запрета на курение в местах общественного питания. Согласно данным Росстата, денежный оборот с 2014 года не уменьшился, а даже увеличился и приближается к 100 млрд. руб. в год. Концепция призвана решить задачу полного ограждения нового поколения России от курения табака. А вопрос об «ущемлении прав курильщиков» должен быть окончательно закрыт.

Член-корреспондент РАН, первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина напомнила, что курить вредно для представителей любой медицинской специальности. Доказано, что курение – виновник девяти лет потерянной жизни у мужчин, которые курят больше, чем женщины. Новая концепция отмечена необходимостью повышения налога на табачные изделия – по данным ВОЗ это должно составлять около 70%, у нас она пока в районе 40%. Концепция подразумевает, что в 2017 году налог составит 10% от розничной цены пачки табака и электронных сигарет.

Правительством Российской Федерации были приняты меры для защиты здоровья граждан от воздействия табака на организм. На решение этих задач была нацелена «Концепция осуществления Государственной политики противодействия потребления табака на 2010-2015 годы».

В результате, распространенность потребления табака среди взрослого населения Российской Федерации, согласно проведенным опросам, снизилась с 39% в 2009 г. на 6% и составляет 33%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность курения у подростков в возрасте 15 лет, которые курят, по крайней мере, раз в неделю, с 2006 по 2014 г. снизилась среди мальчиков с 27 до 17%, а среди девочек – с 21% до 10%. Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18 % до 9%, а среди девочек – с 17% до 7%.

Эта концепция обеспечивает условия, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения граждан, родившихся после 2015 года, будет невозможен. То же и касается введения полного запрета на курение табака в помещениях коммунальных квартир.

Подобные меры приняли в Тасмании, одном из штатов в Австралии, а также в Шотландии и Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии. С точки зрения защиты здоровья граждан, особенно наиболее уязвимых групп, это вполне правомерное ужесточение действующего закона.

Всё же показатели распространенности табакокурения очень высоки. В связи с этим, были приняты меры, направленные на охрану здоровья граждан. Проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу предусматривает снижение потребления табака среди населения до 25%.

Добиться поставленной цели предлагается за счет: снижения потребления табачной продукции на 5-8%, запрет потребления детям, подросткам и беременным женщинам; поэтапного увеличения налогов на табак, распространения новых приборов для табакокурения; повышение осведомленности граждан о рисках для здоровья.

Виктория Белозёрова, Карина Насирова, студентки Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино» МИТРО, специально для газеты «Президент» по материалам круглого стола

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