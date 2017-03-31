Майдауны с манией величия – лечить отключение интернета и телевизора

Собственно, на этом и базируется вся их отвага. Лезть только туда, откуда не прилетит ответка

Вы даже не представляете, насколько динамичен и насыщен событиями обычный день украинского патриота. И в нём, даже не смотря на отсутствие хороших новостей, всегда есть место подвигу.

Например, вчера активисты дали старт акции «Закопай коммуниста», внимательно следили за эфиром на российском ТВ, где обсуждались их пакости с рассылкой игральных карт, на которых помечены «смертники», и прикидывали, как скоро вымрет от жажды Крым.

Была ещё тема о визите на землю Франца-Иосифа первых лиц РФ и варианты решения главной украинской проблемы с помощью одного ракетного удара, но потом пришли новости из Лондона и шутки как-то сами собой сошли на нет.

Но мне любопытно другое. Почему украинские активисты и волонтёры не выходят на международный уровень?! Ведь коммунисты, от которых их плющит, как чёрта от ладана, есть не только в/на Украине. Почему акцию «Закопай коммуниста» не провести где-нибудь в Италии или Франции совместно с тамошними праворадикалами?! Да и факельное шествие в день рождения Бандеры, организованное в Мюнхене, выглядело бы более уместно. Думаю, проблем с Шенгеном для тех, кто вот-вот получит безвиз, быть не должно. Что касается расходов — то ради такого дела вся патриотичная украинская общественность вывернет карманы и опустошит копилки. Да и диаспоряне, столь сильно любящие Украину, должны помочь.

Остаётся загадкой и то, почему в той пресловутой колоде нет иностранных врагов Украины?! Есть как минимум два десятка видных европейских политиков, которые не только заявляют, что Крым — это Россия, но и регулярно туда катаются, цинично нарушая все украинские законы?! Почему бы им не организовать доставку «сувенира» в комплекте с чекой от гранаты?!

Деньги на почтовые расходы у самой крупной волонтёрской организации Украины, думаю, найтись должны.

Или вот перекрытие дамбы на Северо-крымском канале с целью превратить полуостров в пустыню. Замысел прекрасен. Повторить фашистскую тактику в осаждённой Одессе и заставить мучимых жаждой и засухой крымчан сдаться. Или хотя бы страдать.

И принимать ставки на то, как скоро вата не выдержит и приползёт обратно на коленях, готовая на любые условия.

Но удивляет, почему столь блестящая и проверенная тактика применяется только в отношении Крыма?! Венгры с поляками и румынами тоже делают серьёзную заявку на возвращение исконных территорий, но им почему-то никто ничего не блокирует. Вчерашний инцидент в Луцке не в счёт. Там «враги-интервенты» провокацию устроили.

Так вот. Почему же украинские патриоты не спешат явить свою силу и мощь всему миру, ограничиваясь исключительно своей территорией, Крымом и Донбассом?! Что тормозит их «крестовый поход» на западных «агентов Кремля»?!

Неужели страх перед европейским законодательством?!

По которому за то, что в/на Украине приравнено к геройству, там можно схлопотать приличный срок.

Собственно, на этом и базируется вся их отвага.

Лезть только туда, откуда не прилетит ответка.

Ведь они прекрасно осведомлены о том, что Путин на них нападать не собирается. Хотя бы потому, что шизофреники с манией величия — не наш профиль.

Ну что можно взять с идиота, кроме анализов?!

Вот они этим и пользуются.

Лезть же туда, где их бурная деятельность попадает под статьи «экстремизм», «терроризм», «посягательство на жизнь и частную собственность», — они боятся. И не только потому, что за западной границей никто с ними церемониться не станет. Тут ещё и психология раба, который хоть и мечтает придушить хозяина, но пальцем до него дотронуться не посмеет. Потому что он для него на одной ступени с божеством…

… Не знаю, какими достижениями ознаменуется сегодняшний день. Утро в дурдоме только начинается.

Но то, что скучать не придётся, — это однозначно.