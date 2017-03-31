НАТО ищет русскоговорящих статистов для подготовки своих солдат «в реалистичных условиях»

Донбасс и украинский кризис в целом обсуждались в Брюсселе на первом в этом году заседании Совета Россия — НАТО. В альянсе неожиданно сообщили, что озабочены признанием Россией документов ЛНР и ДНР, а также хождением рубля на территории этих республик. Этим заявлением альянс, по сути, превысил свои полномочия, и почему-то решил, что теперь может решать еще и политические вопросы. Интересно, что на фоне также прозвучавших заявлений о стремлении сблизиться с Россией НАТО разместило объявление о поиске русскоговорящих статистов для подготовки своих солдат "в реалистичных условиях".

Объявление о наборе массовки к предстоящим американским учениям на полигоне Хоэнфельд появились сегодня на сайте Berlin.de. Всего набирают 35 человек. Нужны мужчины и женщины, которое должны будут изображать гражданское население в зоне боевых действий. Работа на две недели без выходных. Оплата от 88 с половиной до 120 евро в день.

Непременное требование к соискателям вакансии — свободное владение немецким и английским языками. Но также сказано, что шансы попасть в проект резко повышает знание польского, чешского и, особенно, русского языка. Видимо, русскоязычные пойдут по максимальной ставке — 120 евро.

"Статисты позволят создать условия, близкие к реальности, для оптимальный подготовки личного состава к проведению операций за рубежом", — сказано в объявлении, которое размещено на сайте Berlin.de . На это раз "за рубежом" означает — в России. Это не первые подобные учения на полигоне Хоэнфельс, там же американцы периодически отрабатывали навыки общения с афганским населением.

Покидать территорию полигона во время учений запрещено, личные средства связи и компьютеры запрещены. Режим полной изоляции. Только однажды научно-популярной программе Galileo было выдано ограниченное разрешение на съемки. И в течение одного дня журналисты сопровождали группу статистов, перемещавшихся по полигону со специальными датчиками, которые фиксировали, был ли гражданский ранен или убит в ходе боя.

Но это развлекательная программа подает такого рода работу, как увлекательное приключение. На самом деле все жестче. Подъем в пять утра, в шесть завтрак, в семь начало. В течение дня сухпаек. И у многих из тех, кто в прошлом в этом участвовал, остались самые неприятные впечатления.

По словам статистов, условия содержания напоминали что-то среднее между тюрьмой и бундесвером. К персоналу относились с презрением. Одна из участниц учений сообщила, что жилищные условия и гигиена были отвратительными, другой статист сравнил работу с "рабством", а отношение к сотрудникам назвал "бесчеловечным".

Эту модель трудовых взаимоотношений, которую предлагают американцы, немецкие эксперты прямо называют эксплуатацией. Остается только догадываться, как американцы будут взаимодействовать с гражданскими лицами в условиях реальных боевых действий.