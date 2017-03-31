Порошенко, секрет «побед» в дипломатии: мелкое мошенничество

31.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Порошенко, секрет «побед» в дипломатии: мелкое мошенничество

Украинское издание "Европейская правда" обратило внимание на несоответствия в сообщениях пресс-службы Петра Порошенко и западных ведомств об одних и тех же событиях. 

Разная информация поступила, например, о недавней встрече Порошенко с послами ЕС. В Киеве заявили, что речь тогда шла о "деструктивных действиях России" в Донбассе, в ЕС же утверждают, что послы обсуждали с Порошенко проблемы коррупции.

Это не единственный пример. Как отмечается в статье, подобные манипуляции направлены на внутреннюю аудиторию, их цель — представить внешнеполитические дела Украины в выгодном свете.

В феврале этого года после встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом в Киеве заявили, что страна находится в числе "приоритетов" для США. В сообщении Белого дома, однако, о "приоритетах" не было ни слова – но говорилось о реформах, которые должен провести Киев. В пресс-службе Порошенко о реформах предпочли умолчать.

Порой "победы" президента Украины вовсе оказываются ложью, пишет издание. В январе 2015 года Порошенко после телефонного разговора с главой Европарламента Мартином Шульцем заявил, что европейские парламентарии готовы признать ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Шульц, однако, таких обещаний не давал. По информации журналистов, это вызвало дипломатический скандал, который тогда удалось замять.

Из-за подобных преувеличений Порошенко оказался выставлен на посмешище весной 2016 года, когда пресс-служба сообщила о его "встрече" с лидером США Бараком Обамой. Как выяснилось, это было лишь протокольное рукопожатие на саммите по ядерной безопасности. 

К манипуляциям склонны и другие украинские политики. В январе депутат Рады Георгий Логвинский объявил о своем избрании вице-президентом ПАСЕ как об "очередной победе Украины на международном фронте". В действительности в ПАСЕ двадцать вице-президентов, которые сменяются формально, в порядке очередности.

Подобные тенденции, вероятно, будут усиливаться по мере обострения внутренних проблем на Украине.

"Тема реформирования страны будет становиться все неприятнее и неудобнее при контактах высшего руководства Украины с западными партнерами. Очевидно, нам еще больше будут рассказывать о "поддержке", "приоритетности", "единстве" и так далее. В небывалые успехи будут превращаться обычные "паркетные" встречи", — пишет "Европейская правда".

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