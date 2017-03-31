Самые яркие высказывания Владимира Путина на Арктическом форуме

О гарантиях

В четверг, 30 марта, на пленарном заседании Международного арктического форума в Архангельске обсуждали проблемы и пути развития Арктики. Модератор форума, ведущий CNBC Джефф Катмор спросил у российского президента, какие существуют гарантии, что экономические проекты в Арктическом регионе будут оказывать минимальное воздействие на экологию.

«Какие гарантии могут быть? Гарантии даёт только страховой полис, а мы должны вместе ответственно трудиться над поиском технологических решений и принимать их на правительственном уровне», — ответил Путин.

Президент России добавил, что развитие экономики в регионе не должно сопровождаться нанесением ущерба экологии.

О Крыме и Украине

Катмор также поинтересовался у Путина, каким образом можно прийти к взаимному доверию, если отношения между Россией и США переживают не лучшие времена. Он упомянул, что одновременно с Арктическим форумом в Соединённых Штатах проходит заседание комитета сената по разведке, посвящённое вмешательству России в ход выборов президента США.

«Я так и знал, что этим закончится. Мне очень бы не хотелось переносить на эту площадку проблемы двухсторонних российско-американских отношений. Но из уважения к вам, из уважения к вашей компании CNBC, которая наверняка дала вам такое поручение, я просто вынужден идти у вас на поводу. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существуют проблемы Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину, и это правильно», — сказал Путин.

О вмешательстве в американские выборы

Позднее Катмор ещё раз решил уточнить у российского президента информацию о вмешательстве в американские выборы, задав прямой вопрос, не пытался ли лично Путин или не могло ли российское правительство повлиять на результаты выборов в США.

«Читайте по губам: No!» — лаконично ответил Путин.

О том, как разрядить напряжённую атмосферу

Президент Финляндии Саули Ниинистё, взяв слово, отметил, что раз уж все констатируют наличие трений, то Арктика с её климатом — лучшее место, чтобы разрядить обстановку, ведь холод очень успокаивает.

«Это нам говорят горячие финские парни. Надо прислушаться», — пошутил российский лидер.

Свои пять копеек в диалог вставил и президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон: «Исландцы тоже очень крутые парни, не только финны».

Об отличиях России от Исландии

Глава Исландии Гвюдни Йоуханнессон также констатировал, что сложно найти страны, которые настолько отличаются друг от друга: Россия — крупнейшая страна в мире по размеру территории, а Исландия — маленький остров в северной части Атлантического океана. «У нас даже нет вооружённых сил», — посетовал Йоуханнессон.

«Помочь?» — поинтересовался у него Путин.