Субсидирование регионов Северного Кавказа решено резко сократить

В рамках существующей структуры федерального бюджета дальнейшее субсидирование регионов Северного Кавказа будет резко ограничено, заявил министр по делам этого региона Лев Кузнецов.

Он отметил, что ключевой задачей теперь является формирование источников собственных доходов, развитие реального сектора экономики, привлечение инвесторов, передает РИА «Новости».Кузнецов также отметил, за прошлый год в регионе снизилась смертность, в том числе младенческая, отмечен рост промышленного производства, также вырос индекс сельского хозяйства и снизился уровень безработицы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ноябре заявлял, что предложения Минфина по бюджету республики на 2017 год, предполагающие сокращение расходов, неприемлемы для республики. Позже в Кремле ответили на его критику, отметив, что сложный бюджетный процесс касается не отдельно взятых регионов, а страны в целом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что теперь у Чечни появился прекрасный повод продемонстрировать, насколько декларации об ее экономических успехах соответствуют действительности.

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