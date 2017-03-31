Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

Тысячи квартир и коммерческих зданий по всей России могут достаться Церкви

В последние месяцы не утихают скандалы, связанные с передачей Русской православной церкви (РПЦ) храмов, церквей и объектов совсем, казалось бы, не религиозного назначения в разных городах страны. Россияне с тревогой обсуждают будущее Исаакиевского собора, московского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Театра кукол в Ростове и других объектов, попавших в поле зрения священнослужителей.

«Дом» оценил возможные масштабы реституции религиозного имущества и попытался выяснить, не пострадают ли в ходе этого процесса рядовые граждане — владельцы объектов недвижимости.

Сейчас мы их поделим

Возвращением церкви исторически находившихся в ее ведении объектов недвижимости занимается Финансово-хозяйственное управление РПЦ. На сайте организации в разделе «Переданные церкви объекты» числится всего 21 позиция, хотя, по информации из открытых источников, с момента вступления в силу закона 327-ФЗ («О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»), РПЦ удалось вернуть в разы больше.

В пресс-службе управления запрос редакции о точном количестве переданных объектов проигнорировали.

Между тем в списке, опубликованном на сайте, перечислены в основном объекты очевидно религиозного назначения — храмы, соборы и монастыри. Нет здания единственной в костромском селе Борок школы, перешедшего под контроль РПЦ, участка в Подмосковье, отсуженного у реабилитационного центра «Детство», замков Тевтонского ордена в Калининградской области, здания бывшего детского сада в селе Кукуштан Пермского края.

В Москву!

В столице площадок, на которые потенциально может претендовать РПЦ, сотни. В первой половине XX века в городе в массовом порядке уничтожались храмы. Единицы из них были восстановлены или отстроены заново. Самый популярный пример, конечно, храм Христа Спасителя, вновь открывшийся в 1999-м на участке около станции метро «Кропоткинская», где в течение трех десятков лет располагался открытый бассейн «Москва».

Большую часть некогда «церковных» земель успешно застроили жильем, офисами, торговыми и другими зданиями. Например, на месте церкви Святого Евпла на Мясницкой улице стоит здание Высшей школы экономики, жилые дома сменили храмы на улицах Спиридоновка, Садовническая, в Лубянском проезде и десятках других. В бывшем доме причта на Покровке открыли сначала кофейню, потом ресторан.

Теоретически церкви могут отойти и многие станции метро: на участках, где располагались религиозные сооружения, построены вестибюли «Кропоткинской», «Арбатской», «Новокузнецкой», «Охотного Ряда» и другие метрообъекты.

Для понимания масштабов возможного передела: в Москве (в пределах МКАД), по информации Википедии, в советский период закрыли 372 храма и часовни, 426 были разрушены; в Санкт-Петербурге насчитывается около сотни утраченных объектов религиозного культа.

Резиденты зданий, сменивших церкви, даже не подозревают, что занимают какие-то особенные земли. Вопрос в том, придется ли им в ближайшем будущем заняться изучением исторических архивов — если вдруг РПЦ и другие конфессии заявят права на все, чего когда-то лишились.

Святой закон

Вышеупомянутый закон 327-ФЗ предусматривает возможность передачи религиозным организациям лишь объектов, находящихся в ведении государства, — федеральных или муниципальных. О частной собственности речь, казалось бы, не идет.

«Полагаю, что для владельцев земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости отсутствует риск изъятия собственности в пользу Русской православной церкви. Не было в России прецедентов передачи строений (тех же самых бизнес-центров) на основании того, что они находятся на земельных участках, принадлежавших церкви до 1917 года», — рассуждает директор юридического департамента Penny Lane Realty Сергей Поправка.

Тем временем попытки завладеть тем, что принадлежит частным лицам, уже предпринимаются. В Ставрополе местная епархия РПЦ подала в суд на администрацию города, в начале 1990-х разрешившую жителям, среди которых 90-летняя пенсионерка, приватизировать дореволюционную постройку — бывший корпус Иоанно-Мариинского женского монастыря.

Как сообщало ИА «Росбалт», здание было отремонтировано и реконструировано в жилой дом с тремя квартирами. У граждан есть правильно оформленные свидетельства о регистрации права собственности на жилье, но священнослужителей это не остановило. Суд отказался удовлетворить иск, но РПЦ еще может оспорить это решение.

«Теоретически в нашей стране пока ничего исключать нельзя. Склонность к стяжательству способна отравить любую среду — как светскую, так и религиозную. Хочется при этом рассчитывать, что все свои действия в отношении знаковых объектов ключевые фигуры органов власти и РПЦ будут предпринимать прежде всего исходя из позиции здравого смысла», — комментирует председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Их много

Заместитель главного архитектора ОАО «Стройпроект» Михаил Фадеев считает возвращение РПЦ бывших церковных земель, на которых не сохранилось никакой церковной недвижимости, в принципе абсурдным. «Тогда следовало бы вернуть РПЦ сельскохозяйственные и лесные угодья, снова ввести крепостное право, церковную десятину и многое другое», — иронизирует эксперт.

Справедливости ради стоит заметить, что на участки в Москве и других городах претендуют не только представители РПЦ. В марте 2017 года глава Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода заявил о дефиците синагог в Москве, отметив, что федерация выступает за возврат религиозным организациям отнятой в СССР собственности. По его словам, позиция ФЕОР «в меру» находит понимание у московских властей.

Московские католики вознамерились вернуть себе здание храма Святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке, 18А, подав соответствующий иск в суд. Храм был построен в середине XIX века по проекту знаменитого архитектора Алессандро Жилярди.

Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов, в свою очередь, призвал вернуть мусульманам здание исторической мечети в Ставрополе, отметив при этом, что он поддерживает передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Как далеко зайдет реституция религиозного имущества — пока сказать сложно. Остается надеяться на благоразумие конфессий и на то, что в процессе восстановления их имущественных прав не будет попрано другое право, гарантированное статьей 35 Конституции РФ, — на частную собственность.