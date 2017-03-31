Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

31.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 
Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

Тысячи квартир и коммерческих зданий по всей России могут достаться Церкви

В последние месяцы не утихают скандалы, связанные с передачей Русской православной церкви (РПЦ) храмов, церквей и объектов совсем, казалось бы, не религиозного назначения в разных городах страны. Россияне с тревогой обсуждают будущее Исаакиевского собора, московского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Театра кукол в Ростове и других объектов, попавших в поле зрения священнослужителей.

«Дом» оценил возможные масштабы реституции религиозного имущества и попытался выяснить, не пострадают ли в ходе этого процесса рядовые граждане — владельцы объектов недвижимости.

Сейчас мы их поделим

Возвращением церкви исторически находившихся в ее ведении объектов недвижимости занимается Финансово-хозяйственное управление РПЦ. На сайте организации в разделе «Переданные церкви объекты» числится всего 21 позиция, хотя, по информации из открытых источников, с момента вступления в силу закона 327-ФЗ («О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»), РПЦ удалось вернуть в разы больше.

В пресс-службе управления запрос редакции о точном количестве переданных объектов проигнорировали.

Святое рейдерство от РПЦ. Ничего личного всё только Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

Между тем в списке, опубликованном на сайте, перечислены в основном объекты очевидно религиозного назначения — храмы, соборы и монастыри. Нет здания единственной в костромском селе Борок школы, перешедшего под контроль РПЦ, участка в Подмосковье, отсуженного у реабилитационного центра «Детство», замков Тевтонского ордена в Калининградской области, здания бывшего детского сада в селе Кукуштан Пермского края.

В Москву!

В столице площадок, на которые потенциально может претендовать РПЦ, сотни. В первой половине XX века в городе в массовом порядке уничтожались храмы. Единицы из них были восстановлены или отстроены заново. Самый популярный пример, конечно, храм Христа Спасителя, вновь открывшийся в 1999-м на участке около станции метро «Кропоткинская», где в течение трех десятков лет располагался открытый бассейн «Москва».

Большую часть некогда «церковных» земель успешно застроили жильем, офисами, торговыми и другими зданиями. Например, на месте церкви Святого Евпла на Мясницкой улице стоит здание Высшей школы экономики, жилые дома сменили храмы на улицах Спиридоновка, Садовническая, в Лубянском проезде и десятках других. В бывшем доме причта на Покровке открыли сначала кофейню, потом ресторан.

Теоретически церкви могут отойти и многие станции метро: на участках, где располагались религиозные сооружения, построены вестибюли «Кропоткинской», «Арбатской», «Новокузнецкой», «Охотного Ряда» и другие метрообъекты.

Святое рейдерство от РПЦ. Ничего личного всё только Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

Для понимания масштабов возможного передела: в Москве (в пределах МКАД), по информации Википедии, в советский период закрыли 372 храма и часовни, 426 были разрушены; в Санкт-Петербурге насчитывается около сотни утраченных объектов религиозного культа.

Резиденты зданий, сменивших церкви, даже не подозревают, что занимают какие-то особенные земли. Вопрос в том, придется ли им в ближайшем будущем заняться изучением исторических архивов — если вдруг РПЦ и другие конфессии заявят права на все, чего когда-то лишились.

Святой закон

Вышеупомянутый закон 327-ФЗ предусматривает возможность передачи религиозным организациям лишь объектов, находящихся в ведении государства, — федеральных или муниципальных. О частной собственности речь, казалось бы, не идет.

«Полагаю, что для владельцев земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости отсутствует риск изъятия собственности в пользу Русской православной церкви. Не было в России прецедентов передачи строений (тех же самых бизнес-центров) на основании того, что они находятся на земельных участках, принадлежавших церкви до 1917 года», — рассуждает директор юридического департамента Penny Lane Realty Сергей Поправка.

Святое рейдерство от РПЦ. Ничего личного всё только Святое рейдерство от религиозных фанатиков. Ничего личного всё только Бога ради

Тем временем попытки завладеть тем, что принадлежит частным лицам, уже предпринимаются. В Ставрополе местная епархия РПЦ подала в суд на администрацию города, в начале 1990-х разрешившую жителям, среди которых 90-летняя пенсионерка, приватизировать дореволюционную постройку — бывший корпус Иоанно-Мариинского женского монастыря.

Как сообщало ИА «Росбалт», здание было отремонтировано и реконструировано в жилой дом с тремя квартирами. У граждан есть правильно оформленные свидетельства о регистрации права собственности на жилье, но священнослужителей это не остановило. Суд отказался удовлетворить иск, но РПЦ еще может оспорить это решение.

«Теоретически в нашей стране пока ничего исключать нельзя. Склонность к стяжательству способна отравить любую среду — как светскую, так и религиозную. Хочется при этом рассчитывать, что все свои действия в отношении знаковых объектов ключевые фигуры органов власти и РПЦ будут предпринимать прежде всего исходя из позиции здравого смысла», — комментирует председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Их много

Заместитель главного архитектора ОАО «Стройпроект» Михаил Фадеев считает возвращение РПЦ бывших церковных земель, на которых не сохранилось никакой церковной недвижимости, в принципе абсурдным. «Тогда следовало бы вернуть РПЦ сельскохозяйственные и лесные угодья, снова ввести крепостное право, церковную десятину и многое другое», — иронизирует эксперт.

Справедливости ради стоит заметить, что на участки в Москве и других городах претендуют не только представители РПЦ. В марте 2017 года глава Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода заявил о дефиците синагог в Москве, отметив, что федерация выступает за возврат религиозным организациям отнятой в СССР собственности. По его словам, позиция ФЕОР «в меру» находит понимание у московских властей.

Московские католики вознамерились вернуть себе здание храма Святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке, 18А, подав соответствующий иск в суд. Храм был построен в середине XIX века по проекту знаменитого архитектора Алессандро Жилярди.

Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов, в свою очередь, призвал вернуть мусульманам здание исторической мечети в Ставрополе, отметив при этом, что он поддерживает передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Как далеко зайдет реституция религиозного имущества — пока сказать сложно. Остается надеяться на благоразумие конфессий и на то, что в процессе восстановления их имущественных прав не будет попрано другое право, гарантированное статьей 35 Конституции РФ, — на частную собственность.

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