Теракт на мосту в Лондоне – черная метка радикалов

31.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Александр Асафов: «Теракт у Вестминстерского дворца — черная метка радикалов»

Политолог Александр Асафов о том, что сегодня ни одна страна не защищена от угрозы террористических атак, станет ли их больше с каждым поражением экстремистов, какой поворот в борьбе с экстремизмом сулит встреча в мае Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа, на которой планируется обсудить вопросы сирийских Манбиджа и Ракки и иракского Мосула, насколько вероятно создание американцами независимого Курдистана за счет территорий Сирии, Ирака и Турции, и почему с терроризмом должны воевать спецслужбы.

Об этом и многом другом — в программе «Открытая студия».

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