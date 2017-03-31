Политолог Александр Асафов о том, что сегодня ни одна страна не защищена от угрозы террористических атак, станет ли их больше с каждым поражением экстремистов, какой поворот в борьбе с экстремизмом сулит встреча в мае Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа, на которой планируется обсудить вопросы сирийских Манбиджа и Ракки и иракского Мосула, насколько вероятно создание американцами независимого Курдистана за счет территорий Сирии, Ирака и Турции, и почему с терроризмом должны воевать спецслужбы.

Об этом и многом другом — в программе «Открытая студия».