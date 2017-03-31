УФАС завёл дело на абаканскую стоматологию

Муниципальное предприятие «Стоматолог» нарушило закон о защите конкуренции – такова версия антимонопольной службы.

Стоматология объявила аукцион на услуги по проведению выездного медицинского осмотра работников. Максимальная цена контракта – 220 тысяч рублей. Комиссии предстоит разобраться, действительно ли медучреждение, участвуя в торгах, создало преимущественные условия для предприятия ООО НУЗ ДЦ «Медиком». Рассмотрение дела назначено на 24 апреля, сообщает пресс-служба Хакасского УФАС России.

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