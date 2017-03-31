В Новосибирске ветер срывает крыши и выбрасывает остановки на проезжую часть

Горожане весь день обсуждают в соцсетях последствия урагана, который обрушился на областную столицу 31 марта.

Стихия ломает деревья, рвет провода, сносит остановки и крыши, пишет Тайга.инфо. На улице Фрунзе упал остановочный павильон, пострадала и остановка «Маршала Покрышкина» на улице Гоголя. В вертикальном положении её удерживал холодильник с напитками. На Разъезде Иня порывом ветра вырвало из земли остановку, на улице Блюхера остановка оказалась посреди проезжей части. Павильон для ожидания общественного транспорта пострадал в Толмачёво. Куски стекла разлетелись на 50 метров.

В поселке Гвардейский сорвало крышу здания. Пострадали крыши и фасады еще нескольких домов в разных районах города. На Коммунальном мосту оборвало троллейбусные линии, это спровоцировало автомобильную пробку. На Бердском шоссе упало дерево. Пострадал автомобиль, которому ветками пробило лобовое стекло.

Видео: Медуза

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