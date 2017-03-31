В Париже за 3 недели до выборов активно разжигают новые беспорядки

В Париже в ближайшие часы начнутся новые акции протеста против произвола полицейских. Французская столица в прямом смысле полыхает уже трое суток. Причем, беспорядки сместились в центр города, а к представителям китайской общины присоединились демонстранты других национальностей. При этом, жестокость, с которой подавляются протесты, не вызывает вопросов ни у Вашингтона, ни у Брюсселя. Ситуация все больше напоминает эффект снежного кома.

Китайский протест выплеснулся за пределы 19-го округа. Бунт уже в центре города. Улица Риволи, где расположены сотни престижных магазинов, стала ареной битвы. Заграждения толпу не остановили, их прорвали в момент, и перешли в наступление. Петарды, мусорные баки, пожалуй, самое безобидное, что летело в полицейских. Выходцы из китайской общины с разбега бросали в стражей порядка арматуру и части забора.

Движение перекрыть не успели. Автомобили прорывались сквозь дымовую завесу из слезоточивого газа, пытаясь увернуться от града камней и бутылок. Разбиты витрины и автобусные остановки. Жестокость в ответ на жестокость. Без объяснения причины, воскресным вечером трое полицейских в штатском ворвались домой к 56-летнему мужчине и с порога застрелили его в упор. Протесты идут третьи сутки.

Впрочем, для французской прессы куда интереснее развитие президентской гонки, отказ коммунистов объединяться с Бенуа Амоном и развал партии социалистов. Предвыборная тематика занимает почти все эфирное время и первые полосы газет. Но протестующих это не останавливает. Этим вечером они будут бунтовать уже на площади Республики.

Кандидаты в президенты эту историю пока тоже игнорируют. Большинство в данный момент на севере общаются с фермерами. Фийон специально путает имена и называет своего главного соперника Эмануэль Олланд или Франсуа Макрон, указывая на то, что тот будет продолжать политику Елисейского дворца. "Предложения Эммануэля Олланда значат, что мы можем продолжать вести политику в том же духе, и таким образом продолжать подрывать уровень жизни рабочего класса", — говорит Фийон.

"Меня интересует повседневная жизнь французского народа. Это моя программа, это Франция в течение ближайших нескольких лет. Политические баталии я оставлю тем, кто занимается собственными делами, отвлекая внимание общества. А мы здесь выстраиваем будущее страны", — не сдается Эммануэль Макрон.

И если большинство опросов по-прежнему настаивают, что лидерство в первом туре у Марин Ле Пен и Макрона, то опрос от компании "Брэнд Аналитикс", опирающийся на данные соцсетей, впервые за месяц до выборов отдал первое место Франсуа Фиойну.