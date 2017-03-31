В Ширинском районе ждут самоликвидации степного пожара

Специалисты локализовали возгорание, теперь осталось подождать самоуничтожения пожара.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что в районе деревни Гальджа полыхает огонь. Пожар граничил и с лесными насаждениями. Как рассказал газете "Хакасия" глава Селосонского сельсовета, на территории которого и горит степь, Сергей Кузнецов, никакой угрозы жилым домам нет. Пожар был быстро локализован. "В обеденное время нам стало известно о возгорании, мы тут же отправились на место, оценили обстановку. Пламя разыгралось примерно в 7 километрах от края деревни Гальджа. Но огонь — есть огонь, он может распространятся с большой скоростью, потому и нужно экстренно принимать меры. Сейчас пожар локализован. Угрозы жилым домам нет, лесным насаждениям — тоже. На месте дежурят 6 человек — это сотрудники абаканского лесничества. У них есть воздуходувы, вода. Они дождутся полной самоликвидации возгорания", — рассказал Сергей Кузнецов.

Глава сельсовета отметил, что возгорание, скорее всего, произошло из-за человеческого фактора.

Специалисты также проверили опашку соседних деревень и КФХ, которая проводилась не так давно. Полосы с перекопанной землй помогут уберечь населённые пункты от степных пожаров.

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