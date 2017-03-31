В Хакасии умер двухмесячный младенец, причина выясняется

31.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

26 марта в частном доме аала Сапогов Усть-Абаканского района обнаружено тело двухмесячного мальчика без признаков насильственной смерти.

 

 

По предварительным данным Следственного комитета России по Хакасии 26 марта   около 2 часов мать покормила ребенка и положила рядом с собой на кровати. Спустя два часа женщина проснулась и обнаружила, что мальчи мертв.  Возбуждено уголовное дело постатье  УК РФ «причинение смерти по неосторожности».  Для установления  причины смерти ребенка назначена  судебно-медицинская экспертиза.

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