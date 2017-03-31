В Хакасии умер двухмесячный младенец, причина выясняется

26 марта в частном доме аала Сапогов Усть-Абаканского района обнаружено тело двухмесячного мальчика без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным Следственного комитета России по Хакасии 26 марта около 2 часов мать покормила ребенка и положила рядом с собой на кровати. Спустя два часа женщина проснулась и обнаружила, что мальчи мертв. Возбуждено уголовное дело постатье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

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