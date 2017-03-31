В Хакасии завершила работу «Энергошкола» от МРСК Сибири

Авторский курс для журналистов, депутатов, общественных деятелей провел директор по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири", бизнес-консультант международного уровня из Красноярска Эдуард Уашев.

Приезд представителя сетевой компании совпал с актуализацией темы энерготарифов в связи с их скачкообразным ростом для предпринимателей Хакасии. Занятие с журналистами прошло в форме диалога, дискуссии, временами, жаркой. Кроме общего ликбеза работники пера и миктофона получили полезную информацию, которая нужна для подготовки сегодняшних материалов.

Сам автор проекта обозначил главную его цель так: «Лишить журналистов права не знать». Сейчас тематика материалов СМИ об энергетике нередко носит негативный характер, иногда несправедливый из- за сложности материала и поверхностного подхода. Например, некоторые журналисты до сих пор путают «Хакасэнерго» и «Хакасэнергосбыт». Эдуард Уашев учил задавать правильные вопросы, чтобы получать качественную информацию. Лектор рассказал об истории формирования энергетической системы Сибирского федерального округа и Хакасии, начиная со времен Чубайса. На пальцах и мультиках автор объяснил, как формируются тарифы. Кроме того, журналисты узнали много о проблемах энергетиков.

В структуру энергетической системы входят производители энергии – генерация, сетевые компании, электричество передающие, и сбыт, собирающий деньги с потребителей. «МРСК Сибири» - сетевая компания. Она занимается строительством и эксплуатацией энергосетей, ЛЭП и технологическим подключением потребителей. Составляющая сетевиков в тарифе – 28 копеек с каждого заплаченного рубля.

Эдуард Уашев считает, что доля затрат на электроэнергию и у населения, и у предпринимателей не так уж и существенна, а негативное значение роста тарифа для предпринимателей Хакасии преувеличено. При этом он объяснил, почему тариф высок. Проблема уходит корнями в прошлое. В стране построили много генерирующих предприятий. Возник излишек мощности. Профицит составляет 20 гигаватт в день. И всю эту выработанную, но не использованную энергию потребители оплачивают за счет роста цены. Кроме того, в передаче энергии много посредников: в России 3400 сетевых организаций, в Хакасии восемь. Свой процент берут и сбытовые компании, которые по стране изрядно задолжали сетевым. Задолженность ОАО «Хакасэнергосбыт» перед «МРСК Сибири» составляет 1 миллиард 900 миллионов рублей.

- Это семь инвестпрограмм, за этот долг можно подключить 16 тысяч потребителей, - пояснил Эдуард Уашев.

Энергетиков упрекают в том, что они не справляются с техприсоединением, очередь растет, люди годами ждут электричества. Льготные потребители платят за техприсоединение 550 рублей, а сетевой компании оно может обходиться до двух миллионов рублей. При этом, далеко не все присоединенные пользуются электричеством. Энергетики вкладывают средства, а отдачи не получают. То есть, полезный отпуск энергии не растет, это тоже ложится на тариф.

Однако проблемы решаются, сказал лектор. Готовится разумный закон о тарифном регулировании. Количество сетевых и сбытовых компаний уменьшится, станет меньше посредников, нередко недобросовестных. Разрабатываются проекты, которые позволят продавать излишек энергии за границу, а значит, увеличить полезный отпуск энергии. Это тоже должно уменьшить тариф. Так считает директор по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири" Эдуард Уашев. В лице хакасских журналистов он получил благодарную аудиторию.

- Отмечу, что журналисты Хакасии отличаются пытливым умом, неравнодушием и неподдельным интересом к происходящим событиям в регионе, - сказал автор образовательного энергопроекта.- Мы очень много времени посвятили обсуждению вопроса тарифообразования и роли в этом процессе различных энергопредприятий, в том числе, и "МРСК Сибири". Тема для республики актуальная. Еще ни в одном регионе семинар не длился так долго – почти восемь часов представители СМИ не расходились, выясняя нужную для себя информацию.

Более десяти журналистов республики получили сертификаты о прохождении обучении по программе «Школа энергожурналистики». Теперь они могут задавать правильные вопросы в области энергетики и получать ответы, нужные читателям и зрителям.

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