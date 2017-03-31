В Хакасии завершила работу «Энергошкола» от МРСК Сибири

31.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авторский курс для журналистов, депутатов, общественных деятелей провел директор по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири", бизнес-консультант международного уровня из Красноярска Эдуард Уашев.

 

 

 

  Приезд   представителя сетевой компании  совпал с   актуализацией  темы энерготарифов  в связи с их скачкообразным ростом для предпринимателей Хакасии.   Занятие  с журналистами прошло в форме диалога, дискуссии, временами, жаркой.  Кроме общего ликбеза  работники пера и миктофона получили полезную информацию,  которая  нужна  для подготовки сегодняшних материалов.

 Сам  автор проекта   обозначил главную его цель так: «Лишить  журналистов права не знать».  Сейчас тематика   материалов СМИ  об энергетике нередко носит  негативный характер,  иногда несправедливый из- за сложности  материала и поверхностного  подхода.  Например, некоторые  журналисты до сих пор путают «Хакасэнерго» и «Хакасэнергосбыт».  Эдуард Уашев  учил задавать правильные вопросы, чтобы получать  качественную информацию. Лектор рассказал об истории формирования  энергетической системы Сибирского   федерального округа  и Хакасии, начиная со времен Чубайса. На пальцах и мультиках  автор  объяснил, как формируются  тарифы.  Кроме того, журналисты    узнали много о проблемах энергетиков. 

  В структуру энергетической системы входят   производители  энергии – генерация, сетевые компании, электричество передающие, и  сбыт, собирающий деньги с потребителей. «МРСК Сибири» - сетевая компания. Она занимается строительством  и эксплуатацией  энергосетей, ЛЭП и технологическим подключением  потребителей. Составляющая  сетевиков в тарифе – 28 копеек с каждого заплаченного рубля.

 Эдуард Уашев  считает, что доля  затрат  на электроэнергию  и у населения, и у предпринимателей не так уж и существенна, а  негативное  значение роста  тарифа для предпринимателей  Хакасии   преувеличено. При этом он  объяснил, почему тариф высок.  Проблема уходит корнями в прошлое. В стране   построили много генерирующих предприятий.  Возник излишек  мощности. Профицит составляет 20 гигаватт в день. И всю эту выработанную, но не  использованную энергию потребители оплачивают за счет роста цены. Кроме того, в передаче  энергии много посредников: в России  3400 сетевых организаций,   в Хакасии восемь.  Свой процент берут и сбытовые компании, которые по стране изрядно задолжали сетевым.  Задолженность  ОАО «Хакасэнергосбыт» перед «МРСК Сибири» составляет 1 миллиард 900 миллионов  рублей.

- Это семь инвестпрограмм,  за этот долг можно подключить 16 тысяч потребителей, - пояснил Эдуард Уашев.

 Энергетиков упрекают в том, что они не справляются с техприсоединением, очередь растет, люди годами ждут электричества.  Льготные потребители платят за техприсоединение 550 рублей, а сетевой компании   оно может обходиться до двух миллионов рублей. При этом, далеко не все присоединенные  пользуются электричеством.  Энергетики вкладывают средства, а отдачи не получают. То есть, полезный отпуск энергии не растет, это тоже ложится на тариф.

 Однако проблемы решаются, сказал лектор.  Готовится разумный закон о тарифном регулировании. Количество сетевых и сбытовых компаний уменьшится, станет меньше посредников, нередко недобросовестных. Разрабатываются  проекты, которые позволят продавать излишек энергии за границу, а значит,  увеличить полезный отпуск энергии. Это тоже должно  уменьшить тариф. Так считает директор по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири" Эдуард Уашев. В лице хакасских журналистов он получил благодарную  аудиторию.

 

 - Отмечу, что журналисты Хакасии отличаются пытливым умом, неравнодушием и неподдельным интересом к происходящим событиям в регионе, - сказал автор образовательного энергопроекта.- Мы очень много времени посвятили обсуждению вопроса тарифообразования и роли в этом процессе различных энергопредприятий, в том числе, и "МРСК Сибири". Тема для республики актуальная. Еще ни в одном регионе семинар не длился так долго – почти  восемь часов представители СМИ не расходились, выясняя нужную для себя информацию.

 Более десяти  журналистов республики  получили  сертификаты   о прохождении обучении по программе  «Школа  энергожурналистики».  Теперь они могут задавать правильные вопросы в области энергетики  и получать  ответы, нужные читателям и зрителям.

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