Возможны подтопления и пожары: синоптики Хакасии обещают жаркую и сухую погоду в выходные

Порывистый ветер тоже может добавить хлопот. МЧС просит всех соблюдать правила пожарной безопасности, не выходить на лёд и быть осторожными.

Хакасский гидрометцентр предупреждает, 1 апреля на территории республики ожидается повышение температуры до +20С и ветер юго-западного направления с порывами до 24 м/с.

Главы муниципалитетов, руководители министерств и ведомств, объектов экономики уже получили предупреждения об аномальных метеоусловиях. Рекомендовано довести предупреждение до ответственных лиц, организаций и населения, организовать контроль изменения погодных условий на подведомственной территории.

Жаркая и сухая погода вместе с сильными порывами ветра могут осложнить пожарную обстановку в регионе. Жителям нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Кроме того, при сильных порывах ветра необходимо держаться подальше от линий электропередач, деревьев и металлических конструкций, а также воздержаться от прогулок и дальних поездок.

Жаркая погода также вызовет интенсивное таяние снега, а это может привести к подтоплению пониженных участков местности склоновыми водами. Руководители муниципалитетов должны контролировать уровень рек, а также проверить состояние дренажных систем и обеспечить готовность дежурных и дополнительных служб для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных гидрологических явлений.

Тёплые дни и сильный ветер значительно ослабят и без того непрочный лёд на водоёмах. Рыбакам следует серьезно задуматься о своей безопасности.

В случае возникновения пожара или ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по единому телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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