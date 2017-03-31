Закон пока бессилен: гонки безмозглых стритрейсеров и аварии по их вине продолжаются

ГИБДД предложила столичным стритрейсерам устраивать заезды на специально отведенной трассе — без риска для жизни, здоровья и имущества окружающих. Правда, конкретное место в ведомстве так и не предложили. И пока трассами для любителей посоревноваться остаются городские улицы и парковки торговых центров.

Это не гоночная трасса, а подземная парковка торгового центра на юге Москвы. На огромной скорости гонщики нарезали круги, объезжая припаркованные машины и посетителей магазина. Едва не сбили велосипедиста. В соседнем торговом центре лихачи тоже гоняли по автостоянке. Разбили несколько машин.

Парковки — излюбленное место для "фигурного катания" на автомобилях. Есть и свидетели, и видеокамеры наблюдения. Но до сих пор никого не задержали. В полиции говорят, что заявления от пострадавших к ним не поступают. А охранники торговых центров уверяют, что любители экстремального вождения приезжают почти каждый день, кортежами.

На улицах гонщики позволяют себе больше — газ до упора, а потом резкий разворот. Высший пилотаж — развернуть машину перед пешеходным переходом. Или так, чтобы загорелись покрышки, а машина утонула в плотном дыму.

Дрифтинг официально признан видом спорта. Почти в каждом регионе есть своя ассоциация. Но очередей туда нет. "Не каждый готов учиться дрифту, не у каждого есть средства, чтобы этим постоянно заниматься, поэтому люди пытаются освоить это самостоятельно путем проб и ошибок", — поясняет руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский.

Штрафуют гонщиков обычно за превышение скорости или выезд на встречную полосу. Но вопрос — как наказать за резкий разворот на оживленном шоссе — юристов ставит в тупик.

"Термина "опасное вождение" сейчас еще нет, как понятия, установленного в Кодексе", — говорит адвокат Роман Максимович.

Столичная ГИБДД предложила гонщикам устраивать соревнования на специальной спортивной трассе. Уже подбирают площадку. Но пока улицы и парковки торговых комплексов по-прежнему остаются для стритрейсеров главной ареной опаснейшего автошоу. "Мы все равно будем приезжать, будем гонять, потому что нам это нравится", — говорит дрифтер Иван Суворов.