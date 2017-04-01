В «Час Земли» в Абакане разожгли огонь на площади у АДМ

Так фаерщики поддержали экологическую акцию. Пока АДМ и площадь у здания были отключены от электричества, ребята огнём освещали пространство.

Напомним, международная акция "Час Земли" проходила в минувшую субботу, 25 марта, во многих странах. Хакасия также ежегодно поддерживает экологическое мероприятие. По условиям акции участники должны всего-то на час, с 20:30 до 21:30 по местному времени, отказаться от использования электроэнергии.

Во всём мире на час гаснут известные здания, в Москве, например, в этом году погасла подсветка Кремля. В Абакане некоторые здания также были отключены от декоративной подсветки: мэрия, театральная площадь ЖД вокзал, а АДМ и вовсе весь остался без электричества. организаторам "Часа Земли" в Абакане даже удалось договориться, чтобы и фонари на площади у дворца молодёжи на время погасли.

Весь этот час молодёжь веселилась, участвовала в подвижных играх, училась играть на африканских барабанах и смотрела зажигательное шоу. Всё происходящее абаканский фотограф запечатлел на видео, недавно ролик появился в Сети.

В конце акции участники выложили свечами "60+" — это символ "Часа Земли". Энергетики уже посчитали, сколько жители Хакасии сэкономили электроэнергии за час, оказалось, что не так много. Однако любой вклад важен.

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