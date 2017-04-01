Житель Хакасии скончался в полиции в Красноярском крае из-за «соли»

В отделе он вёл себя агрессивно, бросался на сотрудников, а потом потерял сознание и упал со стула.

По предварительным данным, 28 марта в отдел полиции в поселке Балахта сотрудники доставили 35-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения. Задержанный рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы. В Красноярске он купил у незнакомца наркотическое средство "соль" и на автобусе отправился в родную Хакасию. В дороге мужчина употребил наркотик, после чего его задержали полицейские.

В отделе бывший зэк вёл себя агрессивно, бросался на сотрудников. Через некоторое время мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал со стула. Оперативный дежурный вызвал "скорую", но приехавшие врачи констатировали смерть задержанного.

Причиной смерти, по предварительным данным, явилась острая коронарная недостаточность, которая проявилась в следствие употребления наркотика данного типа, сообщается на сайте следственного управления СК России по Красноярскому краю.

По факту смерти проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, по результатам будет принято процессуальное решение.

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