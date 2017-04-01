Поэт Евтушенко умер в США на 85-м году жизни

Поэт Евгений Евтушенко умер в Соединенных Штатах на 85-м году жизни, сообщил его друг Михаил Моргулис. Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкино.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», – приводит его слова ТАСС.

Вдова Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА «Новости», что Евтушенко умер от остановки сердца в окружении родных и близких – «мирно, во сне».Как Сергей Винников – генеральный продюсер юбилейного фестиваля Евтушенко – поэт просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Винников сообщил, что незадолго до смерти Евтушенко позвонил ему из больницы и сообщил, что находится в очень тяжелом состоянии. «Врачи прогнозируют мой скорый уход. Я извиняюсь перед вами, что очень сильно вас подвел. Но при этом я очень прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты – вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском Дворце состоялись и без меня», – передал Винников слова Евтушенко.

Ранее в субботу супруга поэта Мария Новикова сообщила, Евтушенко находится в крайне тяжелом состоянии. При этом Моргулис сообщал, что поэт находится в сознании и все понимает, хотя и не может говорить.

Евгений Евтушенко находился в клинике города Талса (штат Оклахома) с 12 марта, однако только в последние дни его состояние резко ухудшилось.

18 июля Евтушенко должно было исполниться 85 лет. В 1952 году Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР, а в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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