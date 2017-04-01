Задержан подозреваемый в нападении на воинскую часть Росгвардии в Чечне

01.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Следственный комитет подтвердил задержание одного из предполагаемых участников нападения на войсковую часть Росгвардии в Чечне, сообщили в ведомстве.

 Сообщается, что задержанным является житель Наурского района Чечни 21-летний Ибрагим Джамалов, он дал признательные показания, передает РИА «Новости».

В настоящее время решается вопрос об аресте Джамалова.

Напомним, 24 марта террористы напали на воинскую часть Росгвардии в Чечне, в результате погибли шестеро военнослужащих, трое были ранены. Шестеро боевиков были уничтожены, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство*».

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

 

 

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