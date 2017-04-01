Жителей Абакана приглашают на вечер юмористической и сатирической песни

Программа клуба авторской песни "Прямой эфир" "Зачёт" приурочена к международному Дню смеха.
Сегодня в 16.00 в большом зале городского центра культуры "Победа" состоится концерт участников клуба авторской песни "Прямой эфир". Для зрителей подготовлена необычная программа под названием "Зачёт".
Прозвучат юмористические и сатирические произведения в исполнении Елены и Сергея Саломатовых, Владимира Усачева, Игоря Марильтуева, Андрея Абиха и многих других участников клуба. Так же выступят и юные барды.
Организаторы обещают настоящий праздник смеха и веселья!
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