Жителей Абакана приглашают на вечер юмористической и сатирической песни

01.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Программа клуба авторской песни "Прямой эфир" "Зачёт" приурочена к международному Дню смеха.

Сегодня в 16.00 в большом зале городского центра культуры "Победа" состоится концерт участников клуба авторской песни "Прямой эфир". Для зрителей подготовлена необычная программа под названием "Зачёт".

Прозвучат юмористические и сатирические произведения в исполнении Елены и Сергея Саломатовых, Владимира Усачева, Игоря Марильтуева, Андрея Абиха и многих других участников клуба. Так же выступят и юные барды.

Организаторы обещают настоящий праздник смеха и веселья!

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