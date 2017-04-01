Жительница Абакана отправляла сына к бабушке, чтобы принимать наркоманов

01.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полицейские обнаружили очередной наркопритон в Абакане. На этот раз организатором оказалась женщина.

Сотрудники отдела наркоконтроля полиции Абакана в квартире дома на улице Пушкина обнаружили опийный наркопритон. Организовала его и содержала по месту жительства женщина 1983 года рождения. на момент визита полицейский в квартире находились двое мужчин и хозяйка, все – в состоянии наркотического опьянения.

Выяснилось, что женщина употребляет наркотики около четырёх месяцев. У абаканки есть 16-летний сын, в момент задержания хозяйки наркопритона, подросток был у бабушки.

С места происшествия изъяты шприцы, посуда и ингредиенты для приготовления наркотического средства опийной группы.

Жительнице Абакана грозит уголовная ответственность: до четырёх лет лишения свободы.

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