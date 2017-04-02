В шоу «Ты Супер!» на НТВ выступил парень из Хакасии

В следующий тур Максим Михальцов не прошёл, зато смог спеть на одной сцене с Алексеем Гоманом.

Накануне в эфире телеканала НТВ вышел выпуск шоу "Ты Супер!" с участием парня из Усть-Абаканского района. Максим Михальцов исполнил песню "Русский парень", но пройти в следующий тур не смог: не хватило одного голоса. Однако, жюри певец из Хакасии понравился, а Маргарита Суханкина даже назвала себя его поклонницей.

"Ты большой молодец. Я в восторге от тебя, знаешь,почему? Потому что такую песню, которую хочется петь жёстко, ты спел настолько мягко. Это чисто тембральная краска твоего голоса, ты здесь по другому бы и не смог, да тебе это и не нужно. Ты был настолько естественен и настолько мужественен в этой мягкости, что это ещё больше разрывает сердце. Просто я твоя поклонница",— сказала Суханкина.

"Вы наверняка себя сами уже не чувствуете ребёнком, поэтому мы хотим от вас взрослого, мужского выступления. Но вы красавчик и мы гордимся, что вы сегодня с нами", — отметила певица Ёлка.

"Ты олицетворение русского парня и спел такую песню, нужно почаще вспоминать наших русских парней. Ты меня подкупил своей темой и внешним видом. Ты молодец", — высказал своё мнение Виктор Дробыш.

"У меня русский парень ассоциируется с огромной,огромной страной. Прости за сравнение, но я вспоминаю Лёху Гомана, как он исполнял.У него голос как бы летел над этим огромным пространством и так легко он охватывал всю страну своим голосом. Песня такая простая, тут ничего не придумаешь, её просто нужно запустить над страной,чтоб она летела. А у тебя чуть ниже летела, чем надо, мне кажется. У тебя хороший голос, тенор, который позволяет её спеть, и ты спел хорошо, но вот этой свободы, её не было. Но у тебя всё впереди",— сказал четвёртый член жюри Стас Пьеха.

Перед выступлением Максим Миальцов, как и все участники шоу, рассказал свою историю,а в завершении выступления парня из Хакасии ждал сюрприз: на сцену вышел Алексей Гоман, исполнитель песни "Русский парень". Несмотря на то, что участник из Усть-Абаканского района расстроился из-за того, что не смог пройти в следующий тур, он достойно и красиво исполнил песню ещё раз, вместе с известным певцом.

Выступление Максима можно посмотреть с 59 минуты видеозаписи.

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