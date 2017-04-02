Минтранс ввел ограничения на рейсы таджикской авиакомпании

02.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Россия с понедельника вводит ограничения на ряд рейсов таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», сообщили в Минтрансе России.

    Ограничения начнут действовать с 5.30 3 апреля. Меры, предпринятые Москвой, являются зеркальными и введены в ответ на то, что вопреки договоренностям, авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал», говорится на сайте Минтранса.«При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме до 2 апреля 2017 года в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение авиакомпании «Ямал», - отмечается в сообщении.

О введении зеркальных мер таджикскую сторону уведомили 31 марта. Речь идет об ограничениях рейсов «Сомон Эйр» из Душанбе (четыре в неделю) и Худжант (три в неделю) в Россию.

Отметим, что в пятницу Минтранс Таджикистана заявлял о том, что разрешил российской авиакомпании «Ямал» осуществлять полеты в города Душанбе и Худжанд из подмосковного аэропорта Жуковский.

В конце декабря Москва уже приостанавливала полеты «Сомон эйр» в регионы России в ответ на действия Душанбе относительно «Ямала».

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